Coppa Italia: Catanzaro-Cavese 5-2. Ecco i commenti dei mister Auteri e Modica

CATANZARO 2 SETTEMBRE - Catanzaro sempre avanti nel punteggio in una gara che ha visto i giallorossi dominare dall’inizio alla fine una Cavese presa d’infilata soprattutto in difesa

Gaetano Auteri, allenatore del Catanzaro, esprime la propria moderata soddisfazione per questa prima prove casalinga: “Ce la siamo giocata e non saranno tutte così le partite dal punto di vista tattico, ma ho visto le cose che mi aspettavo. A volte abbiamo avuto amnesie, ma se scivoli coi tre difensori perdi la superiorità numerica. Abbiamo fatto errori ma siamo all’inizio del nostro percorso. Abbiamo materiale su cui lavorare e c’è tanto da lavorare. Alleno un gruppo che ha qualità e dobbiamo essere tutti funzionali al progetto. Mi fa piacere che i tifosi siano contenti, abbiamo bisogno di tutti, è importante la simbiosi con l’ambiente, perché il gioco degli influssi positivi genera altre positività”.

Giacomo Modica, tecnico della Cavese, nonostante il passivo, non mostra delusione: “Ci disturba questo risultato ma ho una buona squadra e ho maturato questa consapevolezza anche da questa partita. Potevamo fare qualche altra rete ma il Catanzaro è molto forte e per essere neofiti del calcio dico che abbiamo fatto una buona interpretazione, anche se abbiamo preso cinque reti. Dobbiamo avere una nostra identità e ci dobbiamo provare, abbiamo gli strumenti per farlo, la volontà e la passione. Abbiamo diversi giocatori che vengono da categoria inferiore ma ho un gruppo straordinario e sono contentissimo dei primi cinquanta giorni di lavoro. Abbiamo giocato palle importanti e ho materiale per essere tranquillo. In questo momento il Catanzaro è accreditato per fare qualcosa di importante. Auteri è un maestro della categoria, la squadra è buona e ha il dovere di provare qualcosa di diverso rispetto agli altri”.



Carlo Talarico