Coppa Italia delle Regioni 2026: Pellizzari e Gasparrini sul tetto d'Italia

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Pellizzari si conferma, Dati e Scaroni sul podio

La Coppa Italia delle Regioni 2026 si è chiusa con la Veneto Classic e ha incoronato Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) per il secondo anno consecutivo. Il corridore ha totalizzato 260 punti nella challenge che assegna la Maglia Blu Unioncamere al miglior italiano della stagione. Alle sue spalle, la rivelazione Tommaso Dati (Team Ukyo) con 230 punti, e Christian Scaroni (XDS Astana Team), vincitore nel 2025, che con il sesto posto di ieri chiude a 216 punti.

Team Polti VisitMalta ancora regina tra le squadre

Il Team Polti VisitMalta di Ivan Basso e dei fratelli Contador vince per il secondo anno di fila la classifica a squadre con 543 punti, confermando la sua capacità di crescere talenti. Secondo posto per la Bardiani Csf 7 Saber (488) e terzo per la Mbh Bank Csb Telecom For (316).

I giovani: Crescioli davanti a tutti

Il miglior giovane è Ludovico Crescioli con 200 punti. Il toscano precede Giulio Pellizzari (170) e Tommaso Dati (133).

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Scalatori e combattività: Pezzo Rosola e Zoccarato

La classifica scalatori vede primeggiare Kevin Pezzo Rosola (General Store-Essegibi-F.lli Curia) con 105 punti, davanti a Manuele Tarozzi (Bardiani Csf 7 Saber) e Giulio Pellizzari, appaiati a 80. Il più combattivo è Samuele Zoccarato (Mbh Bank Csb Telecom For) con 80 punti, seguito da Kevin Pezzo Rosola (80) e Giulio Pellizzari (78). Lo Speciale Sicurezza ha visto cinque atleti a pari punti (60): Giulio Pellizzari, Davide Donati, Diego Ulissi, Ludovico Crescioli e Christian Scaroni.

Gasparrini vince tra le donne, Longo Borghini seconda

In campo femminile, Eleonora Gasparrini (UAE Team ADQ) si aggiudica la Coppa Italia delle Regioni 2026 con 64 punti, precedendo la vincitrice uscente Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) e Alessia Vigilia (Uno-X Mobility) con 51. Tra le squadre, successo per Vini Fantini-Bepink con 36 punti, davanti a Isolmant-Premac-Vittoria (25) e Aromitalia-Vaiano (22). La miglior giovane è ancora Gaia Segato (Vini Fantini-Bepink) con 99 punti; la veneta il prossimo anno correrà in Francia. Completano il podio Elisa De Vallier (Top Girls Fassa Bortolo, 49) e Giada Silo (UAE Team ADQ, 47).

Scalatrici e combattività: Persico e Longo Borghini

La classifica scalatrici premia Silvia Persico (UAE Team ADQ) con 65 punti, davanti alle compagne Elisa Longo Borghini (52) ed Eleonora Gasparrini (45). La più combattiva è ancora Elisa Longo Borghini con 55 punti, seguita da Alessia Vigilia (45) e Montica Trinca Colonel (Team Jayco AlUla, 40). Lo Speciale Sicurezza va a Eleonora Gasparrini.