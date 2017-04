Coppa Italia, derby Roma-Lazio: via le barriere dall\'Olimpico

ROMA, 4 APRILE - Dopo più di due anni con gli spalti delle curve deserti, l'Olimpico tornerà se stesso per la semifinale di coppa Italia. Le contestazioni da parte del tifo erano partite contro le nuove disposizioni per la sicurezza, ma le misure saranno comunque imponenti e le regole rigide: no a fumogeni, bengala, striscioni offensivi.



Il derby del 2015, quello della doppietta di Totti con il celebre selfie sotto la sua Curva, è stata l'ultima partita tutta romana con più di 50mila spettatori allo stadio Olimpico, e solo oggi, dopo anni di gare con spalti semi-deserti per la protesta ultrà, si tornerà ad avere un derby con tutto il suo pubblico.



La gara sarà in notturna e senza barriere: impossibile un anno fa, anche a causa del divieto di derby di sera.. Stasera invece torneranno le coreografie e gli striscioni.



Per le istituzioni, togliere le barriere rappresenta una possibilità per i tifosi, ed è stata definita come “una prova di maturità. La polizia è al lavoro da giorni per evitare che la festa si trasformi in uno scontro.



Maria Minichino



(fonte immagine sky.it)