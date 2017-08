Coppa Italia e variazioni gare campionato 2-3 settembre

FIRENZE 24 GENNAIO - In relazione ai risultati conseguiti nelle gare della 1^ giornata, in applicazione del regolamento della Coppa Italia Serie C, si rende noto il calendario della 2^ giornata e 3^ giornata della fase eliminatoria.

Calendario gare – 2^ E 3^ giornata – girone “I”

GIRONE “I”



CATANZARO REGGINA RENDE



2^ GIORNATA – Martedì 29 Agosto 2017

CATANZARO - RENDE



Riposa: REGGINA

3^ GIORNATA – Martedì 12 Settembre 2017

RENDE - REGGINA Riposa: CATANZARO



PROGRAMMA GARA DELLA TERZA GIORNATA – GIRONE “L”

Si riporta la gara della terza giornata, in programma nella data e con l’orario di seguito riportato, a ratifica della richiesta avanzata.



MARTEDI’ 29 AGOSTO 2017 GIRONE “L”

AKRAGAS - CATANIA Stadio “Angelo Massimino”, Catania ORE 20.30

Nella giornata di cui al presente programma osservano il turno di riposo: GIR. “L” SICULA LEONZIO



GARA GIANA ERMINO – AREZZO DEL 3 SETTEMBRE 2017 (Gir. “A”)

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Arezzo, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto venga anticipata a SABATO 2 SETTEMBRE 2017, Stadio “Città di Gorgonzola”, Gorgonzola con inizio alle ore 16.30.

GARA TRIESTINA – REGGIANA DEL 3 SETTEMBRE 2017 (Gir. “B”)



La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Triestina, relativa a problematiche rilevate nell’impianto di illuminazione dello stadio comunale, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto DOMENICA 3 SETTEMBRE 2017, Stadio “Nereo Rocco”, Trieste, abbia inizio alle ore 16.30, anziché alle ore 20.30.



GARA BISCEGLIE – VIRTUS FRANCAVILLA DEL 2 SETTEMBRE 2017 (Gir. “C”)

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Bisceglie, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto SABATO 2 SETTEMBRE 2017, Stadio “Degli Ulivi”, Andria, abbia inizio alle ore 20.30, anziché alle ore 18.30.

GARA REGGINA – CATANZARO DEL 2 SETTEMBRE 2017 (Gir. “C”)

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Reggina, in relazione alla concomitanza con altro evento, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto SABATO 2 SETTEMBRE 2017, Stadio “Oreste Granillo”, Reggio Calabria, abbia inizio alle ore 18.30, anziché alle ore 20.30.





