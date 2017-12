Coppa Italia, in 4.000 da Pordenone verso San Siro per sostenere il sogno

PORDENONE, 12 DICEMBRE 2017 - Sono alle battute finali i preparativi della grande sfida dei ramarri del Pordenone alla capolista della Serie A.

Questa sera, alle ore 21:00, la formazione neroverde affronterà l'Inter negli ottavi di finale di Coppa Italia. Sono circa quattromila i tifosi del Pordenone in viaggio verso San Siro.

Attorno alle 14.00, una quarantina di pullman sono partiti alla volta di Milano, dando vita ad un festoso serpentone neroverde. A bordo dei bus regna la sportività, con tanti tifosi nerazzurri che hanno colto l'occasione per ammirare dal vivo i loro beniamini della serie A.

Il Pordenone, però, suona la carica contro i neroazzurri. “Stasera non scendiamo in campo da soli, ma insieme a tutta la Serie C”, si legge sul profilo Facebook del club.

La squadra, ultimo club di serie C rimasto in lizza nella Tim Cup, ha chiamato a raccolta tutte le altre realtà della terza serie italiana, invitandole a sostenere i colori neroverdi per una sola sera, elevandosi a simbolo di tutta la Serie C che sfida una delle grandi del nostro calcio.

Daniele Basili

immagine da facebook.com/pordenonecalcio