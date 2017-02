Coppa Italia, Juventus - Napoli 3-1. Ospiti in vantaggio con Callejon, Higuain e Dybala la ribaltano

TORINO, 28 FEBBRAIO - La Juventus si aggiudica il primo round della semifinale di Coppa Italia contro il Napoli. La squadra di Allegri porta a casa una vittoria importante in una partita dai due volti. Nel primo tempo è il Napoli a tenere in mano il gioco ma la prima occasione è dei padroni di casa. Bonucci lancia per Dybala che si presenta davanti a Reina ma non riesce a concludere in equilibrio precario.

Sull’angolo seguente svetta Mandzukic ma il portiere spagnolo ha uno splendido riflesso e devia sopra la traversa. La squadra di Sarri ci prova con un paio di conclusioni da fuori ma Neto è attento e blocca senza problemi. Al 33’ ci prova Higuain, che salta Albiol e conclude a rete ma il suo tiro di destra termina alto.

Passano appena tre minuti e ad andare in vantaggio sono i partenopei. Insigne si gira in area e serve Callejon, che sfugge dal controllo di Asamoah e realizza la rete del vantaggio.

Nella ripresa Allegri cambia subito modulo e passa al 4-2-3-1 inserendo Cuadrado al posto di Lichtsteiner e i risultati si vedono subito. Madzukic batte subito un fallo laterale che sorprende Albiol; Dybala anticipa il difensore spagnolo e viene atterrato da Koulibaly. Per Valeri non ci sono subito e l’ex Palermo pareggia i conti dal dischetto. Al 65’ vantaggio Juventus con l’ex tanto atteso, Higuain. Reina esce a vuoto e permette al numero nove argentino di firmare il 2-1.

Tre minuti dopo il momento chiave della gara che accende gli animi e scatena le proteste del Napoli. Albiol cade in area dopo un presunto contatto con Pjanic e sul ribaltamento di fronte Dybala serve Cuadrado. L’esterno colombiano cade sull’intervento disperato di Reina e Valeri assegna il secondo rigore della serata. Dybala firma il 3-1 tra la rabbia dei giocatori azzurri e dello staff di Sarri. Il tecnico ospite le prova tutte inserendo prima Mertens e poi Pavoletti ma è la Juventus a fiorare di nuovo il gol con Khedira, la cui conclusione viene deviata in angolo da Albiol.

A fine gara protesta vibrante di Giuntoli e Reina, che ai microfoni della Rai se la prendono senza mezze misure con l’arbitraggio di Valeri: "Non abbiamo deciso di interrompere silenzio stampa, ho deciso di intervenire per fare i complimenti ai ragazzi, che hanno fatto una partita bellissima” ha affermato Giuntoli. “Stasera si esce sconfitti da decisioni non discutibili, ma vergognose che fanno male al calcio italiano".

Giuseppe Sanzi

