Coppa Italia: la Lazio batte la Fiorentina e vola in semifinale. Questa sera Milan-Inter

ROMA, 27 DICEMBRE - Alla Lazio basta un gol di Lulic al 5’ del primo tempo per battere la Fiorentina e accedere alla semifinale di Coppa Italia, la terza in quattro anni. I biancocelesti attendono adesso la vincente del derby tra Milan e Inter, in scena questa sera a San Siro.

Lazio prima semifinalista, dunque. Vittoria meritata per gli uomini di Inzaghi, che creano tanto e subiscono poco: l’unico grande rischio arriva nella ripresa su un destro da fuori di Chiesa, che impegna Strakosha in un grande intervento in allungo. È sufficiente il gol di Lulic, che dopo 5 minuti riceve in area sul centrosinistra da Milinkovic, rientra sul destro e piazza un rasoterra sul palo lungo, imparabile per il giovane portiere polacco dei viola Dragowsky, autore di un’ottima partita. Buona prova anche per Felipe Anderson, alla seconda da titolare dopo il lungo stop.

Per la banda Inzaghi il gol di Lulic è il venticinquesimo centro in 26 partite stagionali e conferma il positivo momento di forma dei biancocelesti, che tra primo e secondo tempo hanno diverse occasioni per chiudere il match ma non sono in grado di sfruttarle. La Fiorentina, dal canto suo, delude. Poco incisiva davanti e macchinosa nella costruzione della manovra, a nulla sono valsi gli ingressi in campo - nella ripresa - di Simeone, Eysseric e Gil Dias. Saponara, schierato dal primo minuto, non si è praticamente visto. Babacar è apparso troppo isolato in avanti, e anche un po’ nervoso.

Archiviata la gara dell’Olimpico, è tempo questa sera di Milan-Inter. Le due squadre sono reduci da due sconfitte di fila. Per l’Inter il momento no è iniziato dopo il pareggio allo Stadium contro la Juve: i nerazzurri hanno perso con l’Udinese in casa e con il Sassuolo in trasferta. Il Milan invece non riesce a recepire la cura Gattuso e la scossa tarda ancora ad arrivare. Per questo il derby di stasera conta di più e vuol dire riscatto, risalita. Per le due milanesi si tratta di una boccata d’aria essenziale, e dunque spazio soprattutto ai titolari, con i rossoneri che devono però rinunciare a Donnarumma per un problema all'inguine. Di seguito le probabili formazioni:

MILAN (4-3-3): Storari; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Locatelli; Suso, Kalinic, Bonaventura. Allenatore: Gattuso. A disposizione: Storari, A. Donnarumma, Abate, Antonelli, Musacchio, Zapata, Paletta, Montolivo, Çalhanoglu, Borini, André Silva, Cutrone.

INTER (4-2-3-1): Padelli; Cancelo, Skriniar, Ranocchia, Nagatomo; Vecino, Gagliardini; Candreva, Joao Mario, Perisic, Icardi. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Handanovic, Berni, Santon, Lombardoni, Dalbert, Borja Valero, Brozovic, Eder, Karamoh, Pinamonti.

Claudio Canzone

Fonte foto: skysport.it