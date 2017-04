Coppa Italia, Napoli-Juve: le probabili scelte di Sarri e Allegri

NAPOLI, 5 APRILE - Dopo lo scontro di domenica sera in campionato, è già, nuovamente tempo per Napoli-Juventus. Questa sera alle 20.45 va in scena il ritorno della semifinale di Coppa Italia, con i partenopei impegnati nell'arduo compito di ribaltare il 3-1 subito all'andata allo Stadium.

Partiamo dagli azzurri, con Sarri che dovrebbe recuperare Reina tra i pali: lo spagnolo si è allenato in gruppo a Castel Volturno e le sensazioni sembrano essere positive, anche se il dubbio verrà sciolto a ridosso della partita. In avanti, invece, per colmare il gap fisico con la difesa juventina, potrebbero esserci delle chances per Milik. In tal caso, però, chi lasciare fuori dei tre tenori offensivi partenopei? Il candidato sembrerebbe essere Mertens, ma rimane difficile ipotizzare, al momento, l'esclusione del belga in una partita così pesante.

Sarri, intanto, nel post partita di domenica sera è stato chiaro: “Mai vista una Juve così in difficoltà, Mercoledì possiamo fare l'impresa”. Impresa che a centrocampo dovrebbe passare per i piedi di Diawara e Zielinsky, papabili sostituti di Jorginho e Allan rispetto alla gara di campionato.

E la Juve? Gli uomini di Allegri dovranno fare i conti con l'assenza di Mandzukic, uscito malconcio dal match di domenica, e con un Dybala – nettamente il trascinatore tecnico di questa squadra – che non pare essere nel suo miglior momento fisico. Ciò nonostante, l'argentino dovrebbe partire titolare, come trequartista nel 4-2-3-1. Ai lati della Joya, Cuadrado a destra e Sturaro a sinistra: non nuova questa posizione per il giovane centrocampista bianconero, che l'aveva già ricoperta contro il Palermo in campionato e che, nell'ottica di Allegri, dovrebbe dare equilibrio alla Juventus e aiutare il terzino sinistro (con tutta probabilità Alex Sandro) a contenere le avanzate di Callejon.

Lo stesso Allegri ieri ha parlato in conferenza stampa e lanciato una stoccata a chi ha criticato la sua squadra dopo la partita, difensivista e rinunciataria, disputata in campionato al San Paolo. “Detesto questo alone di negatività, meglio vedere il lato positivo delle cose. A un mese e mezzo dalla fine della stagione ci stiamo giocano scudetto, la semifinale di Coppa Italia e i quarti di Champions. Nelle ultime due stagioni abbiamo vinto due scudetti, due Coppe Italia e abbiamo giocato qualche finale. Vincere non è la normalità, ma qualcosa di straordinario. Più di così non si può fare, piaccia o non piaccia. Qui invece è tutto negativo e non va bene”.

PROBABILI FORMAZIONI:

NAPOLI, 4-3-3: Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Sarri.

JUVENTUS, 4-2-3-1: Neto; Dani Alves, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Sturaro; Higuain. Allenatore: Allegri.

Claudio Canzone

Fonte foto: eurosport.com