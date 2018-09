Coppa Italia: Catanzaro-Cavese goleada dei giallorossi 5-2 (Foto-highlights)

CATANZARO 2 SETTEMBRE - La valanga Catanzaro si abbatte sulla Cavese. Mister Auteri si presenta in maniera vincente davanti al suo nuovo pubblico che alla fine tributa i meritati applausi a squadra e tecnico che col 5-2 sulla Cavese hanno superato il primo turno della coppa Italia

Il Catanzaro, sceso in campo con diverse seconde linee, è stato sin da subito padrone del campo e già al 14’ si è portato in vantaggio, palla a Ciccone che percorre la corsia destra, evita il portiere De Brasi, mettendo in rete da posizione decentrata. I padroni di casa continuano a macinare azioni su azioni e al 23’ arriva il raddoppio con Celiento bravo a servire in verticale Ciccone che fa ochi passi e confeziona un assist per D’Ursi che la mette dentro comodamente. La terza rete del Catanzaro arrivaì al 40’ al termine dell’azione portata avanti da Giannone che serve Ciccone, avanza e trafigge De Brasi in uscita. Sul finire del primo tempo la Cavese sciupa un calcio di rigore concesso per atterramento di Elezaj su Flores Heatley. Il rigore calciato da Fella alla sinistra del portiere giallorosso però viene bloccato e il primo tempo termina sul risultato di 3-0 per il Catanzaro.



Anche la ripresa regala tante emozioni. In avvio è la Cavese, al 3’, ad accorciare. Flores Heatley, appostato sul secondo palo, segna e ringrazia Rosafio che dalla destra lo aveva servito. Il Catanzaro si sveglia e sul corner magistralmente calciato da Giannone, è Celiento a volare più in alto di tutti per il 4-1. La gara continua a regalare emozioni con la Cavese che porta a due le proprie marcature con Flores Heatley, e dopo un minuto D’Ursi fissa il risultato finale sul 5-2 che rende merito alla condotta di gara del Catanzaro sempre sul pezzo dall’inizio alla fine.

Carlo Talarico



Il tabellino:

CATANZARO-CAVESE 5-2

MARCATORI: 14' pt Ciccone (Cz), 23' pt D’Ursi (Cz), 40' st Ciccone (Cz), 3' st Flores Heatley (Cv), 13’ st Celiento (Cz), 24’ st Flores Heatley (Cv), 25’ st D’Ursi (Cz).

CATANZARO (3-4-3): Elezaj; Celiento (19’ st Signorini), Riggio (22’ st Favalli), Pambianchi (19’ st Figliomeni); Statella, Maita (29’ st Eklu), Iuliano, Nicoletti; Giannone, Ciccone (19’ st Repossi), D’Ursi. A disposizione: Golubovic, Nikolopoulos, Posocco. Allenatore: Auteri.

CAVESE (4-3-3): De Brasi; Palomeque, Silvestri, Manetta, Inzoudine (11’ st Bettini); Nunziante, Mincione (29’ st Favasuli), Tumbarello; Rosafio (33’ st Logoluso), Flores Hatley (29’ st De Rosa), Fella (11’ st Agate). A disposizione: Vono, Marino, Licata, Buda, Zmimer, Di Fazio. Allenatore: Modica.

ARBITRO: Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto (Fraggetta-Lalomia).

AMMONITO: Elezaj (Cz).

NOTE: 2762 paganti (di cui 102 ospiti), incasso 18.726 euro. Angoli: 5-3 per la Cavese. Recupero: pt 0’, st 3’.