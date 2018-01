Coppa Italia: stasera in campo Atalanta-Juventus "Cuadrado va ko, out per 2-3 mesi"

BERGAMO, 30 GENNAIO - Semifinale d'andata. bianconeri perdono Cuadrado per 2-3 mesi Questa sera in campo Atalanta-Juventus per l'andata della semifinale di coppa Italia. "Non è una partita, ma LA partita", ha detto il tecnico dei bergamaschi, Gian Piero Gasperini.

I bianconeri, che perdono Cuadrado per 2-3 mesi a causa di un problema agli adduttori, puntano alla quarta finale. "La Coppa Italia - dice il tecnico, Massimiliano Allegri - è un obiettivo della Juventus, come il campionato e come la Champions".