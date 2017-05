Coppa Italia, tutto pronto per Juventus - Lazio. Allegri: "Mandzukic e Dybala da valutare"

ROMA, 16 MAGGIO - Giornata di vigilia per Juventus e Lazio, che domani sera all’Olimpico si incontreranno per la finale di Coppa Italia. Sarà la seconda sfida in tre anni tra le due formazioni dopo la vittoria dei bianconeri nel 2015. Nella classica conferenza stampa di vigilia Giorgio Chiellini e Massimilano Allegri sono apparsi tranquilli nonostante la sconfitta di domenica contro la Roma.

"Siamo fortunati ad essere qua per il terzo anno di fila – ha dichiarato il difensore bianconero -, è un risultato comunque importante e molto difficile da raggiungere. Siamo stati bravi e fortunati nelle ultime due edizioni e la nostra speranza è di conquistare è di conquistare domani il primo trofeo della stagione. Sul passo falso contro i giallorossi, Chiellini prova a trovare il lato positivo: "Quest'anno siamo stati sempre molto bravi a sfruttare ogni sconfitta ed ogni passo falso come ricarica per un periodo molto positivo, quindi c'è servito sempre come slancio. E non è facile riuscire a trasformare un episodio negativo in tante energie e positività. Dovremo essere bravi a farlo anche stavolta".

Predica calma anche Max Allegri, che invita i suoi alla massima concentrazione in questo finale di stagione che potrebbe consegnare la Juventus alla storia. Il tecnico livornese dovrà fare a meno di Khedira (infortunato) e Pjanic (squalificato). Al loro posto dovrebbero esserci Marchisio e Rincon, favorito su Lemina. "Rincon è un giocatore importante. Finora non è che ha giocato partite importanti, facendo delle ottime prestazioni. È un giocatore di grande affidabilità, quindi domani se deciderò di schierarlo sicuramente farà una bella partita, come ha fatto col Torino in casa", assicura Allegri.

Qualche dubbio anche in attacco, con Mandzukic uscito malconcio dalla sfida contro la Roma: "Devo valutare sia lui che Dybala, anche se l'altro giorno Paulo è rientrato e ha fatto una buona mezz'ora. Però gli altri stanno tutti bene, quindi sicuramente undici che faranno la prestazione giusta ci saranno".

La Juventus dovrebbe scendere in campo con lo stesso undici che ha eliminato il Monaco in semifinale di Champions. Barzagli quindi ancora al posto di Cuadrado, con Dani Alves avanzato sulla linea dei tre attaccanti alle spalle di Higuain. Torna dal 1’ anche Alex Sandro sull’out di sinistra dopo la panchina di domenica mentre davanti a Neto (confermato titolare in Coppa Italia) ci saranno Chiellini e Bonucci.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine notizie.it)