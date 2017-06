Coppa Italia:Terracina 8 / 11 giugno Happy Car Samb conquista la coccarda tricolore per la 2 volta

Coppa Italia – Terracina 8 / 11 giugno happy car Samb conquista la coccarda tricolore per la seconda volta nella sua storia In finale battuto il Viareggio per 6-4 grazie ad una seconda parte della partita strepitosa. I rossoblu si rifanno della finale persa nella scorsa edizione

TERRACINA (LT), 11 GIUGNO – Il sole ha illuminato la finale Coppa Italia AON di Beach Soccer giunta alla 14^ edizione. Gli oltre 1.500 spettatori presenti al Beretta Beach Stadium “Rive di Traiano” l’hanno arroventata con un tifo caldo e colorato. L’Happy Car Sambenedettese si prende la coccarda tricolore per la seconda volta nella sua storia superando i campioni in carica del Viareggio per 6-4. I ragazzi di Oliviero di Lorenzo si rifanno della finale persa nella scorsa edizione proprio con i bianconeri mettendosi in bacheca la seconda coppa Italia dopo quella del 2013. La Samb ha rincorso per tutto il match fino a 5’ dal termine quando è passata in vantaggio e non si è fatta più riprendere. Remedi, Marinai, Carpita erano riusciti a tenere a distanza la Samb fino alla seconda metà della ripresa. Nel mezzo il gol del capitano lusitano Bruno Novo per i marchigiani.

A pochi minuti dalla terza frazione si è scatenato Lucas piazzando due colpi ad effetto. Ramacciotti con una prodezza ha riportato avanti Viareggio per la seconda volta nell’incontro ma sempre Lucas e il sempiterno Palma hanno ribaltato le sorti della partita nel momento migliore. A pochi secondi dalla fine della gara Lucas ha segnato il suo poker personale e la sesta rete che ha consegnato il trofeo alla Samb. Uomo del match Lucas capace di piazzare quattro sigilli nella partita più importante. Palma si è confermato giocatore di fondamentale importanza con i suoi cinque centri in Coppa. A secco Gabriele Gori che chiude il torneo a quota 7 reti. Remedi ha segnato il suo quarto gol che non è bastato dopo quelli decisivi nei turni precedenti.Al di là del risultato il pubblico ha potuto apprezzare due squadre generose, due gruppi solidi che hanno onorato la sfida grazie ai lampi di classi dei tanti campioni presenti sulla sabbia. Sulla sabbia c’erano nazionali italiani, brasiliani, portoghesi, svizzeri, giapponesi e francesi, non poteva essere una finale banale.RISULTATIPRELIMINAREMercoledì 7 giugnoPrel.1: Brescia-Sicilia 5-3Prel.2: Atletico Licata-No Name Nettuno 4-8

1^GIORNATA

Giovedì 9 giugno

Sicilia – Atletico Licata 8-1

Gara 1: Canalicchio Ct-Lazio 3-4

Gara 2: Ecosistem Cz-Romagna 2-3

Gara 3: Livorno-Lamezia Terme 4-5

Gara 4: Terracina-Barletta 7-5

Gara 5: Catania-Vastese 9-2

Gara 6: Pisa-Napoli 4-1

Gara 7: Happy Car Samb-No Name Nettuno 9-5

Gara 8: Viareggio-Brescia 9-4

2^ GIORNATA

Venerdì 9 giugno

Atletico Licata – Sicilia 1-6 (17^/18^)

Gara 9: Brescia – Canalicchio CT 4-6

Gara 10: No Name Nettuno – Ecosistem Cz 2-1

Gara 11: Napoli - Livorno 2-4 dcr

Gara 12: Vastese - Barletta 9-11

Gara 13: Catania - Terracina 8-7

Gara 14: Pisa – Lamezia Terme 8-2

Gara 15: Happy Car Samb – Romagna 7-1

Gara 16: Viareggio – Lazio 5-2

3^ GIORNATA

Sabato 10 giugno

Gara 17: Brescia - Vastese 6-7

Gara 18: Ecosistem CZ – Napoli 4-7

Gara 19: Canalicchio Ct - Barletta 4-3

Gara 20: No Name Nettuno - Livorno 6-2

Gara 21: Lamezia Terme – Romagna 8-4

Gara 22: Terracina - Lazio 3-2

Gara 23: Pisa – Happy Car Samb 1-4

Gara 24: Catania – Viareggio 6-7



4^GIORNATA

Domenica 11 giugno

(15/16^ posto) Brescia – Ecosistem Cz 3-6

(13^/14^ posto) Vastese - Napoli 5-4 dcr (3-3)

(11/12^ posto) Barletta - Livorno 4-6 dcr (4-4)

(9/10^ posto) Canalicchio CT – No Name Nettuno 6-3

(7/8^ posto) Romagna - Lazio 2-6

(5^/6^ posto) Lamezia Terme – Terracina 4-6

(3/4^ posto) Pisa - Catania 2-3

(1/2^ posto) Happy Car Samb – Viareggio 6-4



Albo d’oro Coppa Italia

Catania; 2005: Catania; 2006: Milano; 2007: Milano; 2008: Lignano Sabbiadoro; 2009: Milano; 2010: Milano; 2011 Terracina; 2012 Viareggio; 2013 Sambenedettese; 2014 Terracina; 2015 Terracina; 2016 Viareggio; Happy Car Sambenedettese



HAPPY CAR SAMB-VIAREGGIO 6-4 (1-2; 2-2; 3-0)

HAPPY CAR SAMB: Del Mestre, Pastore, Di Marco, Eudin, Ietri, Lucas, Palma, Camilli, Bruno Novo, Adarii, Chiodi. All: Oliviero Di Lorenzo

VIAREGGIO: Carpita, Pacini, Ramacciotti, Marinai, Remedi, Gori, Ozu, Della Casa, Francois, Valenti, Torres, D’Onofrio. All: Stefano Santini

Arbitri: Bottalico (Bari) e Romani (Modena)

Reti: 10’pt Remedi (V), 10’pt Bruno Novo (S), 12’pt Marinai (V); 5’st Carpita (V), 7’st Lucas (S), 8’st Lucas (S), 10’st Ramacciotti (V); 3’tt Lucas (S), 7’tt Palma (S), 12’tt Lucas (S)

Ammoniti: Chiodi, Ietri (S)



Primo tempo che si accende nel finale dopo una prima parte in cui ha regnato il tatticismo. Un’accelerata di Remedi al 10’ spezza l’equilibrio del match. Pochi secondi dopo Bruno Novo serve un assist con il contagiri a Ietri che in mezza rovesciata coglie l’angolo giusto sul palo lungo della porta difesa da Carpita. Un giro di lancette e capitan Marinai dalla distanza trova il varco tra palo e Del Mestre. Viareggio ancora avanti. Nella seconda frazione si alzano i ritmi, la Samb prova a riprendere gli avversari ma nel momento di massimo sforzo subisce la terza rete dal portiere Carpita che direttamente dalla propria porta infila il collega Chiodi. La gara sembra indirizzata ma in un minuto si scatena Lucas che tra il 7’ e l’8’ riporta i suoi sul pari con due eurogol, un tiro libero dalla distanza che s’infila all’incrocio e una rasoiata chirurgica. Tra le due prodezze anche un palo di Ietri. Il tempo di riorganizzarsi e Viareggio piazza un altro colpo ferale con Ramacciotti. I bianconeri chiudono avanti anche il secondo tempo. Nell’ultima frazione la Samb parte a mille ma trova davanti a sé un Carpita in formato nazionale. Il pareggio i rossoblu lo trovano in maniera rocambolesca, sempre lo scatenato Lucas approfitta di una disattenzione della difesa viareggina e di tacco appoggia in rete a porta sguarnita. Per la prima volta nella sfida la Samb è avanti. Negli ultimi cinque minuti entrambe le squadre sfiorano il gol, Lucas e Ietri non inquadrano la porta pero poco. Gori si fa parare un tiro libero da ottima posizione. Nel capovolgimento di fronte negli ultimi istanti Lucas fissa il risultato sul 6-4.



I PARTNER COMMERCIALI DEL BEACH SOCCER LND

Cresce la visibilità delle squadre e di tutto il circuito, si ampliano i piani di attività e le strategie per valorizzare al massimo le partnership commerciali. Nel solco di questa implementazione s’innesta la scelta di affidarsi al primo gruppo in Italia e nel mondo nella consulenza dei rischi e delle risorse umane, nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa, si tratta di AON, Main Partner e Title Sponsor di tutte le competizioni del beach soccer LND. Altra grande novità di questa stagione è l’acquisizione dei Naming Rights di tutte le arene da parte di salumi Beretta, un partner pronto ad offrire prodotti che uniscono qualità e tradizione per gli sportivi e il pubblico presente in tappa. Avveniristiche le soluzioni trovate per i palloni da gara, Macron ha progettato dei prodotti professionali specifici per la disciplina sportiva più praticata d’estate.



Il Beach Soccer come la Lega Nazionale Dilettanti vestirà HS Football. L’azienda italiana specializzata in abbigliamento per il calcio da quest’anno è partner tecnico di tutto l’universo LND. Solido e sinonimo di garanzia l’accordo con il gruppo Italtelo, storico fornitore della Lega Nazionale Dilettanti, che svolge la funzione di allestitore ufficiale della Beach Arena e della VIP Lounge. Quest’ultima è gestita dall’azienda T-Event che cura l’ospitalità con grande attenzione per le degustazioni enogastronomiche con prodotti di eccellenza legati ai territori che ospitano le tappe in tutta Italia grazie ai prodotti forniti da Excellence, una Food Connection Company capace di esaltare il patrimonio enogastronomico italiano.



In questo contesto s’inserisce l’iniziativa che T-Event svilupperà per tutto il tour del beach soccer dal nome eloquente “La ricetta del campione”. In ogni tappa gli chef stellati prepareranno ricette ad hoc secondo i dettami della migliore cucina al servizio dello sport. Vitasnella è l’acqua ufficiale, nasce dalla fonte Vitas, contiene un importante mix di minerali disciolti che agiscono nell’organismo in modo sinergico nell’ottimizzazione della produzione di energia e per tamponare l'acidità del lattato prodotto dai muscoli durante l’attività fisica. Chi si reca alla beach Arena può divertirsi grazie all’accoglienza dello stand allestito da uno dei brand più amati dagli italiani, Mondo Convenienza. L’azienda italiana specializzata nella grande distribuzione organizzata di mobili e complementi d'arredo intrattiene il pubblico con la distribuzione di gadget dentro e fuori lo stadio. I più fortunati possono tornare a casa con un omaggio di pregio fornito da Talarico, un brand esclusivo conosciuto in tutto il mondo per la sua qualità, un’eccellenza sartoriale italiana sinonimo di esclusività.



Il circuito ufficiale del beach soccer italiano è sempre in prima linea nell'ambito della sostenibilità utilizzando questo sport come veicolo privilegiato per la diffusione di una consapevolezza ambientale che pone sempre più l'attenzione ad un equo sfruttamento delle risorse. In questo contesto s’inserisce la partnership con Emotion che ad ogni tappa fornisce autoveicoli elettrici grazie alla tecnologia di Unicoenergie per ridurre al minimo l’impatto ambientale dei protagonisti del campionato di beach soccer.