Coppia rom rapisce 12enne per fare sesso con il figlio: arrestati

ISERNIA, 29 MAGGIO - Rapiscono una ragazza di 12 anni per costringerla a fare sesso con il loro figlio 16enne, che poi avrebbe dovuto sposarla. In manette una coppia di circa 50 anni di origine rom, della provincia di Isernia. La ragazza sarebbe stata costretta a salire in auto e poi rinchiusa in un albergo di Caianello, comune del casertano al confine con il Molise.

Per convircerla ad accettare la proposta, il 16enne avrebbe offerto oggetti d'oro e 3.000 euro in contanti, respinti dalla vittima. I carabinieri sono stati allertati dai familiari della ragazza, che hanno spiegato il rituale delle comunita' rom.I militari hanno prima rintracciato l'auto utilizzata per il rapimento, abbandonata in un bosco al confine tra Molise e Campania. In seguito sono stati fermati padre, madre e figlio che hanno rivelato il posto in cui avevano recluso la ragazza. La coppia deve rispondere di sequestro di minore e violenza sessuale, il figlio minorenne e' stato affidato ai familiari.