Corato, bimba di due anni muore a causa della Seu

CORATO, 25 AGOSTO - Una bimba di Corato di due anni è morta all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari a causa della Seu, la sindrome emolitico-uremica.

La Seu è una malattia molto rara che colpisce in particolare i soggetti più deboli come anziani e bambini. Può capitare che questa si presenti in seguito ad alcune complicanze di infezioni intestinali batteriche molto comuni.

Le condizioni di un’altra bimba ricoverata nello stesso ospedale da qualche giorno sembrano essere migliorate. Si tratta di una bambina francese in vacanza con i genitori in Puglia.

Dopo il secondo caso di Seu l’Osservatorio Epidemiologico Pugliese ha ordinato di rafforzare i controlli in particolare sui prodotti che contengono latte e derivati. Nel frattempo sono in analisi i campioni che sono stati prelevati da alcuni negozi in modo da individuare la causa e l’origine dell’infezione che sta facendo preoccupare.

Chiara Fossati

immagine da quotidianoitalianobari.it