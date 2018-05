Corea del Nord, a rischio il vertice di Singapore tra Kim e Trump

PYONGYANG, 17 MAGGIO - Kim Jong Un minaccia di far saltare il vertice con il presidente Donald Trump, programmato per il prossimo 12 giugno a Singapore, definendo "una provocazione" le esercitazioni militari congiunte di Stati Uniti e Corea del Sud. Il monito, lanciato attraverso l'agenzia di stampa del regime, ha colto l'amministrazione americana di sorpresa. "Verificheremo la notizia”, è stato il commento della Casa Bianca dopo che il dipartimento di Stato aveva precisato di non aver ricevuto alcuna comunicazione formale o informale da parte della Corea del Nord.

"Le autorità sudcoreane e gli Stati Uniti hanno lanciato esercitazioni aeree congiunte su larga scala contro la nostra repubblica, ancora prima che l'inchiostro della nostra dichiarazione intercoreana si fosse asciugato", ha tuonato la Korean Central News Agency (Kcna). In seguito a queste affermazioni è stato poi annullato un incontro di alto livello in programma con la Corea del Sud. Il Pentagono ha sottolineato che si è trattato di esercitazioni che si tengono annualmente e aventi natura difensiva.

Intanto, la Corea del Sud ha confermato attraverso il suo Ministero della Difesa l'intenzione di proseguire le esercitazioni militari congiunte con gli Stati Uniti "come pianificato" e che "riguardo a questo aspetto, non ci sono differenze fra il Sud e gli Usa". Le esercitazioni, ha spiegato il Ministero "sono progettate per aumentare le capacità dei piloti e non per mettere in atto piani operativi o manovre d'attacco".

Claudio Canzone

Fonte foto: tpi.it