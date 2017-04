Corea del Nord, ancora tensione con gli Usa: Trump invia sottomarino nucleare

PYONGYANG, 25 APRILE - Nuovo atto di forza da parte di Donald Trump nei confronti della Corea del Nord. Dopo la portaerei Carl Vinson, il presidente degli Stati Uniti ha inviato anche il sommergibile nucleare Uss Michigan. Una vera e propria mossa strategica, nel giorno in cui si celebrano gli 85 anni della fondazione dell'esercito nordcoreano Korean Peoplès Army (Kpa), e mentre si attende un probabile nuovo test nucleare da parte del regime di Kim Jong-un.

Il sottomarino è arrivato nel porto di Busa, in Corea del Sud, ma al momento non parteciperà alle esercitazioni navali congiunte di Washington e Seul. Insieme all'invio dell’Uss Michigan, Trump ha convocato alla Casa Bianca l'intero Senato. I cento senatori, maggioranza e opposizione, sono stati invitati nella sede dell'esecutivo per discutere dell'emergenza nordcoreana e ricevere informazioni sulla potenziale risposta americana, nel caso che la Corea del Nord proceda ad un nuovo test nucleare.

La riunione di mercoledì con i senatori sembra quindi anticipare la richiesta di autorizzazioni per interventi militari. A conferma di ciò le parole dell'ambasciatrice americana all'Onu, Nikki Haley, che ieri ha affermato come non si possa escludere un raid Usa contro la Corea del Nord. "Non faremo qualcosa a meno che non ce ne diano motivo", ha spiegato. “Se la Corea del Nord farà il sesto test nucleare, allora "il presidente Donald Trump entrerà in campo e deciderà cosa fare".

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine cnn.com)