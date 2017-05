Corea del Nord contro Usa. Kim: "Procedono verso la guerra nucleare"

WASHINGTON, 2 MAGGIO - Gli imperialisti americani stanno procedendo in modo sconsiderato verso una guerra nucleare nella penisola coreana. L’esercito nordcoreano sta osservando attentamente i movimenti militari degli imperialisti americani, ed è pronto a reagire in ogni modo”. Sono queste le parole di Kim, dittatore della Corea del Nord, diffuse da Kcna, agenzia di stampa nordcoreana.

L'ennesima minaccia è arrivata dopo che l'America ha “fatto sorvolare dei bombardieri strategici B-1B sui principali obiettivi della Corea del Nord”.

Il portavoce del ministero della Difesa di Seul ha commentato l'azione americana realizzata insieme al Giappone e alla Corea del Sud, affermando che è stata realizzata per testare la prontezza militare in caso Kim facesse un nuovo test nucleare.

Proprio ieri, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha dichiarato in un'intervista a Bloomberg, che sarebbe disposto ad avere un incontro pacifico con Kim Jong-Un. “Se per me fosse appropriato incontrarlo, lo farei assolutamente, sarei onorato di farlo. La maggior parte dei politici non lo direbbe mai ma io lo dico, nelle giuste condizioni lo incontrerei”, ha spiegato Trump.

Solo due giorni fa la Corea del Nord aveva messo in atto l'ennesimo test missilistico diretto verso il mare del Giappone. Fortunatamente anche questo è fallito, ma ha scatenato le reazioni dei principali leader mondiali, primo fra tutti Trump, che ha asserito: “La Corea del nord ha mancato di rispetto agli auspici della Cina e al suo rispettato presidente lanciando, anche se senza successo, un missile”

Chiara Fossati

immagine da upi.com