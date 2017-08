Corea del Nord: il prossimo obiettivo dei missili è Guam

PYONGYANG, 31 AGOSTO - Kim Jong-un ha annunciato che il missile lanciato sul Giappone è stato solamente un preludio. Il prossimo obiettivo potrebbe essere l’isola americana di Guam.

Donald Trump, dopo le ultime dichiarazioni del leader della Corea del Nord, ha affermato con un post su Twitter che “tutte le opzioni sono sul tavolo. Gli Usa hanno parlato con Pyongyang, pagandole denaro estorto, per 25 anni: non è tempo di dialogo!”. Anche l’intervento militare è quindi preso in considerazione.

La situazione è peggiorata quando il leader della Corea del Nord ha dichiarato che “questo lancio balistico è un anticipo significativo dell'arginamento di Guam, la base avanzata dell'invasione”. Kim ha quindi lanciato una nuova minaccia all’America, questa volta contro una delle sue isole. Questa è una provocazione molto grave e potrebbe essere pericolosa per tutto il Mondo.

I grandi leader mondiali si chiedono ora come fermare la follia di Kim prima che possa essere troppo tardi. L’ambasciatrice degli Stati Uniti Nikki Haley ha affermato che la soluzione migliore sarebbe quella “pacifica, diplomatica e politica”. Il dubbio di molti è che non possa funzionare.

Chiara Fossati

immagine da bbc.com