Corea del Nord: in valutazione un piano per colpire il territorio statunitense di Guam

PYONGYANG, 09 AGOSTO – Secondo quanto riportato dai media internazionali la Corea del Nord starebbe "considerando" un piano per porre in essere un attacco al territorio statunitense di Guam.

La notizia sarebbe stata divulgata citando fonti militari di Pyongyang. Solo qualche ora fa il Presidente americano, Donald Trump, aveva dichiarato che “se Pyongyang continuerà con l'escalation della minaccia nucleare la risposta americana sarà fuoco e furia, come il mondo non ha mai visto” e non è stato ancora accertato se la quanto trapelato sia in realtà una risposta alle parole del tycoon.

Le emittenti americane Cnn e Fox hanno riportato un comunicato diffuso dall'agenzia ufficiale nordcoreana Kcna, che cita un portavoce dell'esercito nordcoreano secondo cui le recenti manovre militari Usa “possono provocare un pericoloso conflitto”. Intanto, le autorità di Guam, isola nell'oceano Pacifico occidentale, la più grande dell'arcipelago delle Marianne, hanno assicurato che attualmente il territorio è protetto. Edward Jerome “Eddie” Baza Calvo, Governatore dell’isola, ha dichiarato che non esiste alcuna minaccia e che proseguiranno i colloqui con il comandante della regione, l'ammiraglio Shoshana Chatfield, per verificare la prontezza della risposta militare affinché Guam “sia pronta a qualsiasi eventualità”

Immagine da: yahoo.com

Caterina Apicella