Corea del Nord, Kim Jong-un approva produzione di massa del missile a medio-lungo raggio

PYONGYANG, 22 MAGGIO - La Corea del Nord ha dato il via libera alla “produzione di massa” della sua nuova “arma” che ha appena testato “con successo”. Il missile Pukguksong-2, che segue quello dell’Hwasong-12 di due domeniche fa, ha volato per circa 500 chilometri raggiungendo un'altezza di 560 prima di inabissarsi nell'Oceano Pacifico; i media nordcoreani hanno affermato che in futuro saranno lanciati altri missili.

Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-Un, ha osservato il lancio da una postazione. Secondo la Central News Agency, che ha riportato la notizia, il test è servito a fare alcune verifiche tecniche del missile e la sua "adattabilità nelle diverse condizioni di battaglia, prima di essere a disposizione delle unità militari".

Il Pukguksong-2 è alimentato da combustibile solido, che permette un lancio immediato e riduce il tempo di reazione per i dispositivi antimissile americani. Molto difficile anche individuare la zona di lancio con anticipo per poter effettuare uno strike preventivo. Il test di domenica 21 maggio è stato effettuato da un lanciatore mobile e non da una postazione fissa: un altro modo per occultare la minaccia.

Continua, dunque, il botta e risposta a distanza con l’amministrazione americana. Donald Trump, impegnato nel suo viaggio in Arabia Saudita, non ha ancora commentato l’ultima provocazione di Kim Jong-Un. In un'intervista a "Fox News Sunday", il Segretario di Stato americano Rex Tillerson ha dichiarato che i test in corso sono "deludenti" e "allarmanti".

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine nypost.com)