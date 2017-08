Corea del Nord lancia nuovo missile che sorvola spazio aereo del Giappone

SEUL, 29 AGOSTO - Continuano le provocazioni della Corea del Nord, che martedì mattina alle 6.29 locali (nella notte tra lunedì e martedì in Europa) ha lanciato un missile sconosciuto che ha sorvolato il territorio giapponese. Si tratta del diciottesimo lancio nel 2017. Questa volta il missile ha sorvolato il territorio giapponese all'altezza dell'isola di Hokkaido per finire poi nel mar del Giappone frantumandosi in tre pezzi a 1.180 km dalla città di Cape Erimo.

"Il missile ha percorso il nostro spazio aereo", ha confermato il primo ministro giapponese, Shinzo Abe, prima di presiedere una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza Onu, rassicurando che "sarà fatto ogni sforzo possibile per proteggere la popolazione giapponese".

La Corea del Sud, in risposta al missile lanciato da Pyongyang, ha fatto alzare in volo quattro caccia F-15 che hanno sganciato otto bombe MK-84 su target al Pilseung Range, campo militare sulla costa orientale: il portavoce presidenziale Park Su-hyun ha dichiarato che il direttore della sicurezza nazionale Chung Eui-yong ha avuto un colloquio con la controparte americana H.R. McMaster sull’ultima "provocazione" della Corea del Nord.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il premier nipponico Shinzo Abe hanno avuto una telefonata sulla vicenda, convenendo di tenere viva la pressione su Pyongyang. Gli ultimi lanci del regime di Kim Jong-un risalgono alla notte tra venerdì e sabato scorsi in Europa (sabato mattina in Corea del Nord); si trattava di tre missili balistici a corto raggio che sono stati lanciati nell'arco di 30 minuti: uno è esploso subito mentre gli altri due hanno percorso circa 250 chilometri prima di cadere nel Mar del Giappone.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine timesofisrael.com)