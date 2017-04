Corea del Nord: "Pronti ad affondare la Uss Vinson"

PECHINO, 23 APRILE – Continua ad essere altissima la tensione tra Pyongyang e Washington. Sul quotidiano ufficiale del Partito dei Lavoratori, il Rodong Sinmun, è oggi infatti apparso un comunicato in cui la Corea del Nord minacciava gli Stati Uniti di affondare la portaerei Uss Carl Vinson.

“Le nostre forze rivoluzionarie sono pronte ad affondare una portaerei USA a propulsione nucleare con un singolo attacco”, queste le dichiarazioni pubblicate nell’edizione odierna del giornale. Parole, queste, che fanno il paio con quelle non meno aggressive , di ieri. Sullo stesso quotidiano, infatti, Pyongyang si era dichiarata "pronta a cancellare gli Stati Uniti d’America dalla faccia della terra".La Uss Carl Vinson è intanto impegnata insieme al proprio gruppo d’attacco in un ciclo di esercitazioni congiunte con due cacciatorpedinieri giapponesi nel Pacifico occidentale, dove attraverserà anche le acque della penisola coreana.Nonostante la recente escalation delle tensioni, il presidente statunitense Donald Trump ha più volte dichiarato di riporre grande fiducia nel ruolo della Cina nella risoluzione della crisi. Pechino è infatti il principale, se non l’unico, vero alleato di Pyongyang, e ci si aspetta che una mediazione da parte dei suoi vertici politici possa scongiurare un peggioramento dell’attuale situazione.



Paolo Fernandes



Foto: corrierediviterbo.corr.it