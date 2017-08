Corea del Nord rinnova minacce contro Usa: "E' solo l'inizio"

ROMA, 30 AGOSTO – Il test missilistico sovrainteso nella giornata di ieri da Kim Jong Un, il quale ha sorvolato il Giappone per poi inabissarsi nell’Oceano Pacifico, è solo un assaggio dei piani del leader nord coreano. A affermarlo è lo stesso leader, che rilancia la minaccia di colpire Guam, avamposto militare statunitense nel Pacifico. Il test è solo un “primo passo” verso un’azione militare più ampia volta a “contenere Guam”, ha chiarito Kim Jong Un.

Il dispaccio della Kcna successiva al test, l’agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord, spiega come il lancio di ieri sia stato realizzato “per contrastare le esercitazioni militari congiunte Ulji Freedom Guardian realizzate dagli Usa e dalle forze fantoccio sudcoreane, nonostante i significativi e cruciali avvertimenti della Repubblica popolare democratica di Corea”, come è ufficialmente indicata la Corea del Nord. Il test è “ un significativo preludio del contenimento di Guam, base avanzata d’invasione, (Kim) ha detto che è necessario spingere positivamente avanti il lavoro per ammodernare le forze strategiche conducendo più esercitazioni di lancio balistico con il Pacifico come obiettivo nel futuro”, si legge ancora nel dispaccio.

Nient’altro che una decisione opportunistica, secondo il ministro degli Esteri giapponese, quella di colpire nelle acque territoriali giapponesi e non statunitensi. Un razzo sull'isola di Guam, secondo Kano, avrebbe provocato reazioni molto più gravose per Pyongyang da parte degli Stati Uniti.

Condanna del Cds. Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu "condanna fortemente" il lancio del missile da parte della Nord Corea e chiede che tutti gli Stati membri "attuino pienamente, in modo rigoroso e veloce" le sanzioni imposte dalle Nazioni Unite. La dichiarazione, adottata all'unanimità, condanna Pyongyang "per le sue azioni oltraggiose e le minacce contro un altro Stato membro dell'Onu, chiedendo che tali atti cessino immediatamente". Tuttavia, non si minacciano nuove sanzioni del Consiglio di Sicurezza dell'Onu che si riunirà oggi d'urgenza su richiesta di Usa, Corea del Sud e Giappone "sulle minacce a pace e stabilità" dopo il lancio del per missile

La risposta di Seul. Non si fa attendere la risposta di Seul dopo la nuova provocazione di Kim. Le Forze armate della Corea del Sud - secondo quanto riporta il quotidiano britannico Independent - hanno sganciato otto bombe vicino al confine con la Corea del Nord in una dimostrazione di "forza travolgente" - come l'hanno definita i media locali - in risposta al test missilistico compito da Pyongyang.

Maria Azzarello