Corea del Nord testa missile, ma fallisce. Giappone in allerta

PYONGYANG, 29 APRILE - La Corea del Nord ha lanciato ieri sera un nuovo missile balistico sfidando gli Stati Uniti che, poche ore prima, al Consiglio di sicurezza dell'Onu, avevano aperto al negoziato pur lasciando aperte "tutte le opzioni sul tavolo", compresa quella militare. Il lancio è fallito e il razzo è esploso in volo prima di abbandonare i confini nordcoreani e quindi non ha rappresentato una minaccia per l'America del nord: lo afferma il comando Usa del Pacifico. Il lancio è avvenuto dalla base di Pukchang, nella Corea del nord e non ha neanche raggiunto il Mar del Giappone, secondo quanto riferiscono dirigenti Usa citati dalla Cnn. Secondo questi, il missile era probabilmente un vettore balistico di medio raggio del tipo Kn-17 il cui volo sarebbe durato solo 30-40 chilometri.

Cina e Russia continuano a mostrarsi contro ogni azione militare. Il Giappone è in stato di allerta e si dice “pronto a rispondere a ulteriori provocazioni". I ministri dell'esecutivo si sono riuniti urgentemente nella sede del Consiglio nazionale di sicurezza, nella mattinata di sabato, e hanno confermato che si sta analizzando ogni tipo di informazione, incluso il tipo di missile utilizzato nell'esperimento di Pyongyang, e il governo continuerà a tenere i cittadini informati, garantendo la sicurezza dello spazio aereo e i confini navali. Il sistema dei trasporti della metropolitana di Tokyo, per la prima volta ha interrotto i servizi per 10 minuti alle 6.07 del mattino, quando è stata rilasciata l'informazione del lancio del missile, così come il servizio dei treni veloci Shinkansen, lungo il versante occidentale dell'arcipelago, nella prefettura di Ishikawa.

Alcuni media statunitensi riferiscono, citando fonti della Casa Bianca, che l’amministrazione Trump potrebbe rispondere all'ultimo fallito test missilistico nordcoreano accelerando l'ipotesi di nuove sanzioni nei prossimi giorni e con ulteriori esercitazioni navali o l'invio di aerei o navi come prova di forza.

Da un tweet di Donald Trump: ''La Corea del nord ha mancato di rispetto agli auspici della Cina e al suo altamente rispettato presidente lanciando oggi, anche se senza successo, un missile. Male!''



Anche la Francia è intervenuta e l’ ambasciatore francese all' Onu, Francois Delattre, ha detto che il Consiglio di sicurezza è unanime sulla necessità di denuclearizzare la Corea del Nord. "Anche se ci sono delle 'sfumature' sulle politiche da attuare tra i membri del Consiglio - ha proseguito - c'è unanimità sulla necessità che la Corea del Nord rinunci alle sue armi nucleari. Il Consiglio deve essere molto fermo nell'implementare sanzioni, adottarne di nuove se necessario e denunciando le violazioni dei diritti umani da parte della Corea del Nord".

Fonte immagine quotidiano.net

Claudia Cavaliere