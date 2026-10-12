Corea del Nord torna a muoversi e Seul alza il livello di allerta

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Rilevati diversi missili balistici partiti dall’area di Pyongyang verso il Mar del Giappone mentre le forze sudcoreane rafforzano la sorveglianza

La Corea del Nord ha lanciato diversi missili balistici in direzione del Mar del Giappone, secondo quanto comunicato dalle autorità militari della Corea del Sud. I lanci sono stati rilevati nell’area di Pyongyang e hanno spinto Seul a intensificare il monitoraggio in vista di possibili ulteriori attività missilistiche.

La comunicazione dello Stato Maggiore Congiunto sudcoreano conferma il rilevamento, ma non specifica il numero esatto dei missili né fornisce dettagli sulla loro tipologia, sulla distanza percorsa o sui punti di caduta.

Missili dall’area di Pyongyang verso il Mar del Giappone

Le forze armate sudcoreane hanno individuato la partenza di più missili balistici dall’area di Pyongyang, diretti verso il bacino marittimo a est della penisola coreana.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Nel comunicato viene utilizzata la denominazione Mare Orientale, con cui la Corea del Sud indica il Mar del Giappone. I due nomi si riferiscono quindi alla stessa area geografica.

Le informazioni disponibili non consentono di stabilire le caratteristiche tecniche dei vettori o la natura dell’operazione. Restano da chiarire anche l’estensione delle traiettorie e le eventuali modalità con cui sono stati effettuati i lanci.

Seul rafforza sorveglianza e vigilanza

Dopo il rilevamento, la Corea del Sud ha aumentato la sorveglianza militare e il livello di vigilanza. L’obiettivo dichiarato è prepararsi alla possibilità di ulteriori lanci nordcoreani.

Il rafforzamento del monitoraggio non equivale alla conferma di nuove partenze: indica una misura precauzionale adottata dalle forze armate sudcoreane per seguire l’evoluzione della situazione.

Perché i dettagli sui lanci sono decisivi

Per valutare la portata dell’episodio sarà necessario conoscere tipologia dei missili, gittata e traiettorie. Sono elementi che permettono di distinguere le capacità dei sistemi impiegati e di comprendere meglio il significato militare dell’attività rilevata.

Al momento, il quadro confermato dalle autorità sudcoreane riguarda i lanci multipli dalla zona di Pyongyang e il conseguente aumento della vigilanza. Non sono invece indicati nel comunicato obiettivi specifici o motivazioni dell’operazione.