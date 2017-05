Corea Nord lancia missile Scud, ha coperto 450 km. Terzo test in un mese

REGGIO CALABRIA, 29 MAGGIO 2017 - Fonti militari sudcoreane hanno riferito che la Corea del Nord, nella notte, ha lanciato un missile di tipo Scud dalle vicinanze di Wonsan, città della provincia nordorientale di Gangwon.

Il test è avvenuto alle 5:39 sudcoreane, le 22:39 di domenica in Italia, in base ai dati diffusi dal Comando di Stato maggiore di Seul. Il vettore avrebbe coperto la distanza di circa 450 km prima di finire nelle acque del mar del Giappone. Se fosse confermato, sarebbe il terzo tipo di missile diverso lanciato in poche settimane.

Il lancio di questa notte è il nono da inizio anno e il terzo da quando il nuovo presidente sudcoreano si è insediato il 10 maggio. La mossa di Pyongyang sembrerebbe una risposta al G7 di Taormina del fine settimana, dove i leader dei hanno concordato che la Corea del Nord "pone nuovi livelli di minaccia in crescita di grave natura alla pace e alla stabilità internazionale", invitandola all'immediato stop dei suoi piani missilistici e nucleari, nel rispetto delle risoluzioni Onu sull'argomento.

Intanto il presidente sudcoreano, Moon Jae-in, ha convocato una riunione d'urgenza del Consiglio sulla sicurezza nazionale, iniziata alle 7:30 (00:30 in Italia). La nuova escalation del Nord rischia di compromettere gli sforzi di Seul per riaprire un canale di dialogo, almeno sull'assistenza umanitaria ai più bisognosi.

Un funzionario ministeriale citato dall'agenzia Yonhap ha dichiarato che Seul "replicherà con decisione alle provocazioni della Corea del Nord, ma allo stesso tempo, saremo flessibili sulla revisione dei mezzi per consentire aiuti umanitari e scambi tra civili senza compromettere le sanzioni internazionali",

Daniele Basili

immagine da repubblica.it