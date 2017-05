Corea del Nord: Pyongyang lancia nuovo tipo di missile balistico

PYONGYANG, 14 MAGGIO - In seguito all’apertura di una possibile trattativa con Donald Trump, la Corea del Nord è tornata a sfidare le sanzioni Onu lanciando alle 5:30 ora di Seul, 23:30 ora italiana, un missile balistico che avrebbe percorso 700 km per circa 30 minuti di volo prima di cadere nel Mar del Giappone.

A riferirlo è l'agenzia sudcoreana Yonhap, che cita fonti dei vertici militari di Seul. Il vettore, probabilmente un KN-17 a gittata intermedia, sarebbe stato lanciato dalla regione di Kusong sulla costa occidentale nordcoreana, a nord-ovest dalla capitale Pyongyang. Oltre a simboleggiare l’ennesima sfida agli Usa, all'Occidente e al sempre più riluttante alleato cinese, il lancio assurgerebbe anche a segnale nei confronti del neoeletto presidente sudcoreano Moo Jae-in.

Durante la cerimonia di insediamento, Moon si era detto pronto a visitare la Corea del Nord come gesto distensivo pur di raggiungere un accordo di pace. I due Paesi, infatti, dopo il conflitto tra il 1950 ed il 1953 firmarono solo un armistizio, che sanciva la fine delle ostilità. Dopo due settimane di ‘tregua’, il regime di Pyongyang è tornato a farsi sentire con un nuovo test: lo scorso 16 e 28 aprile infatti, Pyongyang aveva effettuato un test missilistico, fallito, mentre il vicepresidente Usa Mike Pence si trovava a Seul.

''Le nostre forze armate stanno mantenendo una posizione di piena difesa, monitorando da vicino le azioni militari nordcoreane”, fanno sapere i capi di stato maggiore di Seul. Il lancio è ''una chiara violazione delle risoluzioni dell'Onu e una grave minaccia alla sicurezza regionale'', ha commentato il liberale Moon Jae-in nel corso del vertice di emergenza del Consiglio di Sicurezza Nazionale che egli stesso ha convocato e presieduto per discutere della questione. Poi l’invito a Pyongyang a lavorare alla ripresa del dialogo.

Negli stessi minuti il governo di Tokyo ha espresso una protesta formale per il lancio del missile, definendo l'atto “assolutamente inaccettabile”. I militari sudcoreani e statunitensi stanno analizzando i dettagli rispetto alla questione del tipo di proiettile utilizzato. Questione che risulta importante perché la Corea del Nord testerebbe regolarmente missili a corto raggio, ma a quanto pare starebbe anche lavorando al fine di padroneggiare la tecnologia necessaria a mettere in campo missili con testata nucleare che possano raggiungere il territorio degli Stati Uniti.

Sia il tempo di volo sia l'inusuale altitudine di 1.000 chilometri raggiunta dal missile potrebbero infatti far ipotizzare un salto di qualità da parte della Corea del Nord. Il presidente Donald Trump ''non può immaginare che la Russia sia contenta'' del test missilistico in quanto, stando alla dichiarazione ufficiale del portavoce della Casa Bianca, il missile sarebbe caduto molto vicino al territorio russo.

Luna Isabella

(foto da motiveinmotion.com)