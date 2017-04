Corea Nord: Pyongyang, pronti a "Risponderemo a una guerra totale con una guerra totale"

PYONGYANG, 15 APRILE - Parlando in occasione della grande parata militare in corso a Pyongyang per festeggiare il 105mo anniversario della nascita del padre della patria Kim Il-sung, Choe ha criticato il nuovo governo degli Usa sotto il presidente Donald Trump per "la creazione di una situazione di guerra" nella penisola coreana con l'invio di mezzi militari strategici nella regione.

Presente alla parata anche Kim Jong-un, che però non ha parlato prima che la tv di Stato nordcoreana interrompesse le trasmissioni in diretta dalla piazza. Kim, leader 30enne salito al potere alla fine del 2011, ha sempre enfatizzato come le armi nucleari siano il fondamento della sua strategia di difesanazionale.

"Risponderemo a una guerra totale con una guerra totale, e a una guerra nucleare con il nostro stile di un attacco nucleare": Choe Ryong-hae, secondo alcuni analisti il secondo più potente ufficiale della Corea del Nord, ha detto che il Paese è pronto ad affrontare qualsiasi minaccia posta dagli Stati Uniti.



Giappone, dobbiamo restare in allerta

Il Giappone deve restare in allerta rispetto alla Corea del Nord anche dopo le celebrazioni di questo fine settimana. E' il monito lanciato dal ministro degli Esteri giapponese Fumio Kishida mentre a Pyongyang è iniziata la parata per il 105/mo compleanno del padre fondatore Kim Il-sung.



Il 25 aprile, ha sottolineato il ministro, la Corea del Nord celebrerà un importante anniversario delle sue forze armate e "c'è una possibilità che possa agire in quell'occasione". Per questo, ha insistito Kishida "dobbiamo essere pronti a prendere tutte le misure necessarie".