Corea Nord: Seul, Hwasong-15 missile nuova fattura. Diverso da Hwasong-14 per design testata, stadi e dimensione

PECHINO, 30 NOVEMBRE - La Corea del Nord ha lanciato ieri un missile intercontinentale che appare di nuova fattura e non l'evoluzione dell'Hwasong-14 testato due volte a luglio: è il primo giudizio dei militari di Seul basato anche sulle foto diffuse oggi dai media ufficiali dello Stato eremita.

"Valutiamo l'Hwasong-15 un nuovo modello", ha affermato Roh Jae-cheon, portavoce del Comando di stato maggiore congiunto. "Ci sono differenze chiare su design della testata, connessione tra primo e secondo stadio e dimensione complessiva", ha aggiunto.

La parte frontale dell'Hwasong-15 è rotonda e relativamente spuntata rispetto alla vistosa punta dell'Hwasong-14, in base al confronto delle foto pubblicate dal Rodong Sinmun, l'organo ufficiale del Partito dei Lavoratori. L'ultimo vettore è mostrato sul mezzo trasportatore/erettore (Tel) a 9 ruote per ogni lato, indicando una lunghezza maggiore dell'Hwasong-14, movimentato su un Tel a 16 ruote totali.



Indicazioni che confermerebbero lo sviluppo a pieno regime dei missili balistici. Il quotidiano ospita nelle sue prime quattro pagine un set completo di immagini scattate mercoledì in piena notte, incluse quelle relative al leader Kim Jong-un intento a presenziare, dare indicazioni sul campo e festeggiare col pugno il successo delle operazioni al sito di lancio distante poche decine di km a nord di Pyongyang.



Il missile, secondo la scheda tecnica fornita dall'agenzia Kcna, ha seguito la traiettoria di 950 km con un'altitudine massima di 4.475 km, prima di finire dopo 53 minuti di volo a 250 km dalle coste nipponiche, nella zona economica esclusiva del Paese.