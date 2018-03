Coree-USA: tentativi di dialogo fra i due paesi asiatici e la potenza americana

SEUL, 07 MARZO – La Nord Corea sembra avere avviato i primi passi per una distensione con la Corea del Sud. A confermarlo è l’annuncio di un summit che si terrà in aprile fra i due paesi asiatici, il primo dopo undici anni. L’incontro avverrà presso il Panmunjom Peace House, sul lato sudcoreano della zona demilitarizzata che separa i due stati.

Secondo le dichiarazioni del consigliere nazionale per la sicurezza della Corea del Sud, Chung Eui-yong, il governo di Pyongyang sembrerebbe disposto a una denuclearizzazione e una distensione dei rapporti con il paese gemello. In vista del summit e della prospettiva di avvicinamento, è stata inaugurata una speciale linea di comunicazione che collega direttamente il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, con il leader norcoreano Kim Jong-un. Un colloquio telefonico fra i due capi di stato è stato già effettuato a dimostrazione delle buone intenzioni fra i paesi.I segni di avvicinamento sono cominciati già dalle Olimpiadi invernali di Seul, durante le quali è stato mostrato l’impegno delle due Coree nel tentare un riavvicinamento. In occasione della cerimonia di apertura è stata inviata nella capitale sudcoreana Kim Yo-jong, sorella del leader della Corea del Nord. Inoltre, le due Coree si sono presentate sotto un’unica bandiera. Simili dimostrazioni sono state poi seguite da un incontro ufficiale fra una delegazione sudcoreana e quella nordcoreana, alla quale hanno partecipato anche Kim Jong-un e la moglie Ri Sol-ju. Durante la cena offerta agli ospiti della Corea del Sud era presente anche la sorella del leader.A dialogare con la Repubblica Popolare Democratica di Corea dovrebbe esserci anche l’altra potenza in campo, gli Stati Uniti. La reazione di Washington nei confronti di questo disgelo è stata ambigua: a un giorno dall’annunciato summit e la proposta di denuclearizzazione, gli USA hanno applicato nuove sanzioni nei confronti di Pyongyang relativamente all’assassinio di Kim Jong-nam, fratello del leader nordcoreano, morto a causa del gas nervino utilizzato durante l’agguato presso l’aeroporto di Kuala Lumpur. La reazione americana pone un ostacolo al possibile riavvicinamento fra le due potenze, frenate dall’uso di armi chimiche e dal timore per le armi nucleari.[Foto: Boston Herald]

Velia Alvich