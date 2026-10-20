Coriano ricorda Marco Simoncelli a quindici anni dalla scomparsa

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Sono passati quindici anni da quel 23 ottobre 2011, quando Marco Simoncelli perse la vita durante il Gran Premio della Malesia. Da allora Coriano, il paese romagnolo che gli diede i natali, non ha mai smesso di custodirne la memoria. E anche quest'anno la comunità si prepara a rendergli omaggio con un appuntamento semplice e sentito.

L'appuntamento in via Garibaldi

Venerdì 23 ottobre, alle ore 19, il sindaco Gianluca Ugolini e l'amministrazione comunale deporranno un omaggio floreale a "Il Podio", lo spazio simbolo di via Garibaldi nel cuore del centro storico. La cerimonia è aperta a tutta la cittadinanza e agli appassionati di motociclismo che negli anni hanno continuato a stringersi attorno alla figura del Sic.

Un legame che va oltre il talento sportivo

«Quindici anni sono passati, ma Marco continua a far parte della storia e dell'identità di Coriano», sottolinea il primo cittadino. «Il suo talento lo ha portato a essere conosciuto e amato in tutto il mondo, ma ciò che lo rende ancora così vicino a noi è la sua umanità, quel modo spontaneo e genuino di essere che tutti ricordano». Parole che raccontano un rapporto che va oltre il ricordo del campione: Simoncelli resta un simbolo autentico della comunità che lo ha visto crescere, capace di unire generazioni diverse attorno alla stessa emozione.

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Il pensiero alla famiglia

Nel giorno della commemorazione, il pensiero dell'amministrazione va innanzitutto ai familiari. «Il nostro pensiero va alla sua famiglia, per la quale il ricordo di Marco è una presenza quotidiana», aggiunge Ugolini. «Come comunità vogliamo continuare a custodire la sua memoria con affetto e riconoscenza», conclude il sindaco, invitando tutti a partecipare alla cerimonia.

Una memoria viva per Coriano

A distanza di quindici anni, il ricordo di Marco Simoncelli non si limita alle celebrazioni ufficiali: vive nelle strade del paese, nei racconti di chi lo ha conosciuto e nella passione dei tanti tifosi che continuano a seguire le due ruote. L'appuntamento del 23 ottobre rappresenta così un momento di comunità, un modo per ritrovarsi insieme e ribadire che il Sic fa ancora parte dell'identità di Coriano e della Romagna.