Coronavirus: Aggiornamento Iss, dpcm possibile già in giornata

ROMA, 7 MAR - Sul nuovo dpcm sul coronavirus "in giornata stanno lavorando alacremente, acquisendo il consenso delle regioni, per avere il provvedimento già in giornata". Così Silvio Brusaferro dell'Iss in conferenza stampa alla Protezione civile.