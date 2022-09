Coronavirus: Calabria 3 minori positivi a Covid-19

Coronavirus: Calabria 3 minori positivi, contatti con frequentatori Rsa. Asintomatici, individuati in sequela test a Torano Castello

COSENZA, 21 APR - Ci sono anche tre minori tra i positivi al Covid 19 di Torano Castello. La notizia è stata confermata dal commissario dell'Asp di Cosenza Giuseppe Zuccatelli.

"I minori, al momento asintomatici - ha dichiarato Zuccatelli - sono risultati positivi al test per il coronavirus e fanno parte di quella sequela di tamponi effetti per individuare tutte le persone che sono venute in contatto con pazienti o dipendenti e loro familiari di Villa Torano".

Nel paese della Valle dell'Esaro continuano ad aumentare i casi di contagio legati al focolaio sviluppatosi nella casa di cura per anziani.