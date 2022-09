Coronavirus COVID-19: Lombardia quinta vittima in Italia

MILANO, 24 FEB - Treni pendolari e metro vuoti a Milano. Alle Mauritius è stato negato lo sbarco agli italiani provenienti dalle zone a rischio Sale il bilancio delle vittime da coronavirus: c'è una quinta persona morta, mentre 219 sono i contagiati. Una buona notizia: uno dei malati è guarito. La Lombardia è la regione con il maggior numero di contagi, finora 167.

Milano appare svuotata: scuole chiuse, metro e treni vuoti. In Veneto un agricoltore 60enne, frequentatore dei bar di Vo', era stato a Codogno, Alle Mauritius negato lo sbarco di italiani dalle zone a rischio.

In aggiornamento

Borrelli 219 i contagiati in Italia

Sono 219 i contagiati dal Coronavirus in Italia. Il dato aggiornato è stato fornito dal Commissario per l'emergenza Angelo Borrelli. Nei 219 casi complessivi accertati di coronavirus in Italia, ha spiegato Borrelli, sono comprese le 5 vittime e il ricercatore rientrato da Wuhan che è guarito e che è stato dimesso dallo Spallanzani nei giorni scorsi. Al momento, dunque, si registrano 167 contagiati in Lombardia (comprese le 4 vittime), 27 in Veneto (compreso l'anziano morto a Vo' Euganeo), 18 in Emilia Romagna, 4 in Piemonte e 3 nel Lazio (la coppia di cinesi allo Spallanzani e il ricercatore dimesso). Dei 213 positivi, 99 sono ricoverati con sintomi in ospedale, 23 sono in terapia intensiva e 91 in isolamento domiciliare.



In aggiornamento

Conte, costante contatto con presidenti Regione

"Ora nella sede della Protezione civile per una nuova riunione con i ministri Luigi Di Maio, Roberto Speranza e in costante contatto con i presidenti di regione". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, pubblicando una foto che li ritrae con il commissario Angelo Borrelli.



In aggiornamento