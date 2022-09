Coronavirus: riparte la quarantena per gli italiani. Altri 14 giorni da ieri, dopo conferma ricercatore positivo

ROMA, 7 FEB - Riparte la quarantena per i 55 italiani rientrati da Wuhan che si trovano alla Cecchignola. Stando a quanto si è appreso, la decisione è stata presa in seguito alla conferma che uno degli italiani, il ricercatore reggiano, è risultato positivo al virus 2019-nCoV. La nuova sorveglianza sanitaria riparte per 14 giorni a cominciare da ieri

In aggiornamento