Coronavirus. Il Sindaco di Sellia Marina Francesco Mauro: Il Contagio Della Solidarietà continua!

SELLIA MARINA, 3 APRILE - Nel profilo ufficiale di Facebook del sindaco di Sellia Marina Francesco Mauro, infoOggi desidera condividere quanto elogia il primo cittadino del comune di Sellia Marina. Pubblichiamo il testo integrale: "Il Contagio Della Solidarietà continua! Congratulazioni al Titolare dell'Azienda Agricola Mattia GALEA di Sellia Marina, che oggi, come segno di solidarietà, ha offerto la degustazione dei suoi prodotti tipici al personale Medico, Infermieristico ed agli Operatori Sanitari dell'Ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, impegnati nell'emergenza covid-19!



Insieme all'Ass.re alla ProCiv. Davide Domenico Fulginiti, abbiamo personalmente consegnato i prodotti! Nell'occasione, a nome della comunità di Sellia Marina, ho manifestato sentimenti di vicinanza, solidarietà e gratitudine al Personale sanitario per quanto sta facendo per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto".

#GrazieAziendaAgricolaGALEA!

Il Sindaco Francesco Mauro