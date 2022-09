Coronavirus: tre nuovi casi positivi a Covid-19 nel Vibonese

VIBO VALENTIA, 9 APR - Tre nuovi casi di contagio da coronavirus nel Vibonese. Uno, quello di una donna, riguarda il nucleo storico di una delle famiglie di Fabrizia e quindi già sotto stretta osservazione; gli altri due sono due casi del tutto nuovi e non collegati ai precedenti nelle rispettive città. Il primo caso a Pizzo, riguarda una donna, arrivata in città nei giorni scorsi che si è messa immediatamente in quarantena senza incontrare alcuno.

L'ultimo soggetto positivo al Coronavirus è un'altra donna, rientrata a Mileto, sempre secondo quanto reso noto dall'Asp, direttamente dall'Inghilterra messasi subito in quarantena. Come ha precisato il sindaco di Mileto, Salvatore Fortunato Giordano, si tratta di una persona rientrata dall'estero e che si è segnalata al suo rientro.