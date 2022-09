Coronavirus: Università Catanzaro, esami con rispetto misure

CATANZARO, 5 MAR - "Si comunica che gli esami di profitto in data odierna si sono svolti assicurando al personale docente e agli studenti il rispetto delle misure di contrasto al virus e di prevenzione dal contagio indicate dal ministero".

È quanto si legge sul sito web ufficiale dell'Università Magna Graecia di Catanzaro dove, oggi, nonostante la sospensione decretata dal presidente del Consiglio dei ministri a causa dell'emergenza Coronavirus, gli studenti hanno regolarmente sostenuto gli esami in Ateneo. Sul caso c'è un esposto di due parlamentari M5s. All'avviso online è allegato anche il decreto firmato dal rettore, Giovan Battista De Sarro, nel quale è stabilito che, in base alle decisioni del Governo, nonostante le lezioni siano state già sospese da oggi, è "a far data dal 6 marzo e fino al 15 marzo" che "sono posticipate: le date degli esami di profitto e le sedute di laurea previste che verranno ricalendarizzate dopo il 16 marzo; sospese le attività di ricevimento, gli incarichi di collaborazione a tempo parziale, gli incarichi di tutoraggio, i corsi di dottorato, i master e i corsi di formazione. Sono annullati convegni e conferenze. Sospese le missioni del personale docente e amministrativo".

Saranno garantiti i servizi amministrativi, anche se è consigliato il supporto telematico e l'attività di front office è suggerita solo per la consegna di documentazione originale. Aperta la biblioteca, ma esclusivamente per la funzione di prestito e restituzione. Per quanto riguarda i concorsi, infine, il decreto è chiaro: "Previste modalità di svolgimento tramite l'adozione delle opportune misure organizzative, volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati, anche se saranno attivate, ove possibile, le modalità di svolgimento telematico".