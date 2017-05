Corruzione: Operazione "Siracusao meravigliao" cittadinanza venduta a stranieri ad Augusta,7 arresti

SIRACUSA, 18 MAGGIO - Operazione "Siracusao meravigliao": la polizia di Stato ha dato esecuzione a sette misure cautelari per avere favorito la concessione della cittadinanza italiana a stranieri che non avevano i necessari requisiti, e per corruzione. In azione agenti del commissariato di Augusta.

Tra gli arrestati anche dipendenti dei Comuni di Floridia e di Augusta. I particolari dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terra' alle ore 11.30 al Tribunale di Siracusa, con il procuratore Francesco Paolo Giordano, il sostituto procuratore Tommaso Pagano e la dirigente del commissariato di Augusta Stefania Pagano