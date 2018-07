Corruzione: \'Sistema Siracusa\', arrestato ex magistrato

MESSINA, 4 LUGLIO - L'ex magistrato Mineo "ha strumentalizzato la funzione pubblica ricoperta, quale membro laico del Cga, asservendola a interessi particolari", e "appare palese il rischio di reiterazione": lo scrive il gip nell'ordinanza che ha portato in carcere l'ex magistrato.

Il documento ripercorre le vicende amministrative della Open Land e della Am Group. Si innestano poi le dichiarazioni dei legali Amara e Calafiore rese ai magistrati in questi mesi. L'inchiesta ricostruisce i contatti per arrivare a Mineo e poi il passaggio di 115 mila euro, su un conto maltese intestato a Ferraro, destinati ad aiutare Drago.

A raccontare la vicenda è l'avvocato Amara: "Il pagamento è fatto per assecondare Mineo. Mineo ci chiede di aiutare Drago. Il conto di Ferraro è Maltese. Ocean fece un bonifico su un conto maltese credo intestato direttamente a Ferraro: da questo conto le somme dovevano andare a finire in alcune carte prepagate che Drago avrebbe in seguito utilizzato. Non so se Ferraro gli diede anche contanti".

Emanuela Salerno

