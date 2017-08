Corsa ai vaccini per l\'iscrizione nelle scuole. Caos e disagi a Roma

ROMA, 31 AGOSTO. Alla vigilia della riapertura delle scuole la corsa ai vaccini ha sortito l’effetto che ci si immaginava. Lunghe le code per assicurarsi di essere in regola prima delle iscrizioni. I rischi sono alti.

Liste di attesa infinite: nelle Asl di Roma arrivano addirittura a tre mesi, come spiega Patrizio Veronelli, vicepresidente della Società Italiana di Pediatria nel Lazio. Intanto il disservizio è già stato ufficializzato: telefoni costantemente occupati e attese interminabili per prenotare anche un solo vaccino. Da giorni arrivano le segnalazioni di chi tenta invano di prenotarsi prima che inizino le lezioni nei nidi, negli asili e nelle scuole medie e superiori.

E intanto arrivano anche le denunce. “Continuiamo a ricevere segnalazioni da tutta Roma che ci parlano di ore d'attesa per riuscire a prenotare un vaccino", sostiene uno dei membri delle Associazioni Familiari del Lazio.

L’insicurezza è alta perché i vaccini sono tanti e non sono chiare le procedure di iscrizione per ogni singolo istituto scolastico. Nei nidi la certificazione di vaccinazione dovrà essere presentata entro il 10 settembre, invece per quanto riguarda gli altri ordini scolastici il termine ultimo è il 31 ottobre.

In ogni caso la riapertura delle scuole è prevista per il 4 settembre e non è necessario che tutti i vaccini vengano fatti prima dell’inizio delle lezioni. Infatti basta che le famiglie abbiano prenotato i vaccini o abbiano presentato la dichiarazione di richiesta.

Intanto, però, le Asl restano avvolte nel caos.

Fonte immagine: www.tuttoscuola.com

Clara Amico