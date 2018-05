Corso Interregionale Soccorso Acquatico (SA) Vigili del Fuoco (Foto e Video)

CROTONE 23 MAGGIO - Così come disposto dalla Direzione Centrale per la Formazione del Dipartimento dei VV.F S.P e D.C., è stato effettuato il corso Interregionale “Soccorso Acquatico (SA)” , della durata di una settimana che si è svolto, dal 14 al 18 maggio, presso il Comando Provinciale VV.F. di Crotone.

Al corso hanno partecipato 12 discenti provenienti da sette differenti comandi VV.F. delle regioni Sicilia, Sardegna, Marche, Abruzzo e Calabria e tre istruttori provenienti dai Comandi di Catania, Messina e Terni.Il corso si è svolto per la parte pratica nel tratto di mare antistante il litorale cittadino di Crotone, con l’impiego dei mezzi nautici in dotazione del comando: gommone, BPS e la moto d’acqua.Le lezioni teoriche si sono svolte nell'aula magna del Comando, trattando argomenti riguardanti il soccorso acquatico, i pericoli presenti negli ambienti acquatici, le normative sulla sicurezza in acqua.Sono trascorsi 4 anni dal primo corso ed ancora il Comando di Crotone resta un punto di riferimento per i Vigili del Fuoco di gran parte d’Italia per avvicinarsi a questa non facile ma ambita specializzazione “il soccoritore acquatico”.Per il varo, alaggio e ormeggio dei mezzi nautici, sono stati utilizzati gli impianti della Lega Navale di Crotone che si è resa, disponibile come di consueto.Tutta la logistica e’ stata assicurata dal Comando di Crotone che ormai da alcuni anni è stato individuato dalla Direzione Regionale VV.F. della Calabria, stante la sua peculiare collocazione e le sue caratteristiche favorevoli, come polo regionale per l’addestramento in ambito nautico.Il Direttore del Corso DVD Ing. Francesco Pascuzzi