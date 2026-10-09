Corso Mazzini a Catanzaro guida alle uscite per chi arriva dal Cavatore

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I percorsi per lasciare il corso e raggiungere via Kennedy via Italia e le altre direttrici passando dalle strade laterali

Chi arriva su Corso Mazzini a Catanzaro da piazza Matteotti, nella zona del Cavatore, può orientarsi prendendo come riferimento tre punti: piazza Di Tocco, piazza Matteotti e piazza Cavour. Le uscite illustrate conducono a questi snodi, dai quali si prosegue verso le altre strade cittadine.

La mappa va letta dal basso verso l’alto: in basso si trova l’ingresso da piazza Matteotti, mentre la linea nera centrale rappresenta Corso Mazzini. Le frecce ai lati indicano le strade da imboccare per uscire dal corso e i successivi collegamenti.

Come leggere le frecce e i colori della mappa

I colori permettono di riconoscere rapidamente dove conducono i diversi percorsi.

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Le frecce turchesi indicano le uscite che portano a piazza Di Tocco, con prosecuzione verso via Ciaccio e la rotatoria, oppure attraverso via Poerio e piazza Matteotti verso via Kennedy. La freccia blu identifica discesa Poerio, che conduce a piazza Matteotti e via Kennedy. Le frecce arancioni indicano i percorsi verso piazza Cavour, da cui si continua in direzione di via Italia oppure, dove segnalato, di via Scaffaro e via Carlo V.

Destra e sinistra si riferiscono alla rappresentazione della mappa, letta partendo dall’ingresso del Cavatore.

Le uscite verso piazza Di Tocco

Sul lato sinistro dello schema sono indicate tre strade che, attraverso collegamenti differenti, raggiungono piazza Di Tocco.

Via Serravalle

Il riferimento indicato per questa uscita è la Banca d’Italia. Imboccando via Serravalle, il percorso prosegue su via Raffaelli e arriva a piazza Di Tocco.

Da qui sono segnalate due possibilità: proseguire lungo via Ciaccio verso la rotatoria, oppure seguire via Poerio, raggiungere piazza Matteotti e continuare verso via Kennedy.

Via Spasari

Anche via Spasari si collega a via Raffaelli e conduce a piazza Di Tocco. Una volta raggiunta la piazza, le prosecuzioni sono le stesse indicate per via Serravalle: via Ciaccio e la rotatoria, oppure via Poerio verso piazza Matteotti e via Kennedy.

Le due uscite hanno quindi un tratto iniziale diverso, ma convergono sullo stesso snodo.

Via San Nicola

L’uscita da via San Nicola passa invece attraverso via Casalinuovo, prima di raggiungere piazza Di Tocco.

Anche questo itinerario permette poi di proseguire verso via Ciaccio e la rotatoria, oppure di seguire il collegamento attraverso via Poerio, piazza Matteotti e via Kennedy.

Discesa Poerio per raggiungere piazza Matteotti e via Kennedy

La discesa Poerio, contrassegnata dalla freccia blu, segue un percorso distinto rispetto alle tre uscite precedenti.

L’itinerario indicato conduce dalla discesa a via Poerio, quindi a piazza Matteotti, con prosecuzione verso via Kennedy.

La differenza da ricordare è questa: via Serravalle, via Spasari e via San Nicola portano prima a piazza Di Tocco; discesa Poerio conduce verso piazza Matteotti senza il passaggio da piazza Di Tocco indicato negli altri percorsi.

Le uscite verso piazza Cavour

Sul lato destro della mappa, le frecce arancioni individuano due itinerari: via M. Ippolito e traversa Galluppi. Entrambi raggiungono piazza Cavour, passando per via XX Settembre.

Via M Ippolito

Imboccando via M. Ippolito, il percorso prosegue attraverso via Arcivescovado, si collega a via XX Settembre e arriva a piazza Cavour.

La prosecuzione riportata nello schema è lungo via Cavour verso via Italia. Per seguire questa uscita, i riferimenti da tenere a mente sono dunque via Arcivescovado, via XX Settembre e piazza Cavour.

Traversa Galluppi

Da traversa Galluppi si passa su via De Grazia, quindi su via XX Settembre, fino a raggiungere piazza Cavour.

Da qui lo schema indica la prosecuzione verso via Italia, oppure verso via Scaffaro e via Carlo V.

Il punto di arrivo intermedio è lo stesso dell’itinerario da via M. Ippolito, ma cambia la strada utilizzata per raggiungere via XX Settembre.

Il tratto indicato come area pedonale e ZTL

La mappa segnala il tratto da piazza Grimaldi a piazza Cavour con i simboli di area pedonale e zona a traffico limitato.

Questo dettaglio è essenziale per chi si sposta in automobile: le frecce descrivono i percorsi di uscita, ma non costituiscono un’autorizzazione a transitare nell’intero tratto del corso. Nell’immagine non sono specificati orari, deroghe o categorie di veicoli autorizzati. Per queste condizioni occorre attenersi alla segnaletica presente sul posto.

Quale uscita scegliere in base alla destinazione

Per orientarsi, conviene partire dalla strada che si vuole raggiungere.

Se la destinazione è via Kennedy, la mappa indica il collegamento attraverso discesa Poerio, via Poerio e piazza Matteotti. Anche gli itinerari che arrivano a piazza Di Tocco prevedono una prosecuzione attraverso via Poerio verso piazza Matteotti e via Kennedy.

Per raggiungere via Ciaccio e la rotatoria, le uscite segnalate sono via Serravalle, via Spasari e via San Nicola, tutte con passaggio da piazza Di Tocco.

Per dirigersi verso via Italia, i percorsi indicati passano da piazza Cavour, raggiungibile attraverso via M. Ippolito o traversa Galluppi. Per il collegamento verso via Scaffaro e via Carlo V, l’alternativa è riportata nell’itinerario di traversa Galluppi.





Corso Mazzini a Catanzaro guida alle uscite per chi arriva dal Cavatore