Cortina d\'Ampezzo, salvato escursionista in difficoltà. Era ricercato da ieri sera

CORTINA D'AMPEZZO, 16 LUGLIO 2017 - Si sono concluse positivamente le attività di recupero di un'escursionista che, alle 20 di ieri, aveva lanciato una richiesta di soccorso perchè in difficoltà sulla Ferrata Vandelli. L'uomo è statp ritrovato illeso all'alba di oggi dagli uomini della Polizia.

Nella telefonata di ieri, l'uomo aveva detto di essere nei pressi del Bivacco Comici, nel territorio di Auronzo di Cadore. I soccorritori avevano avvisato il malcapitato di non muoversi e che sarebbe stato messo in contatto con gli uomini del Suem 118.

Non appena la centrale operativa ha provato a richiamarlo, però, il cellulare è risultato irraggiungibile. L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è decollato ugualmente per una ricognizione ma, dopo aver sorvolato a lungo tutto il percorso fino al Bivacco Comici, l'eliambulanza ha fatto rientro alla base con esito negativo.

Le ricerchè, però, non si sono arrestate. Nella notte si è riusciti a risalire all'ultima cella telefonica agganciata per cercare di ricostruire il luogo esatto in cui si trovava. All'alba di oggi, sono partite le ricerche sui due versanti della montagna.

Dopo aver sbarcato due soccorritori in quota, un elicottero ha perlustrato la zona e ha infine individuato l'uomo, un turista belga di 69 anni. L'escursionista, vestito di verde e poco visibile dall'alto, si trovava effettivamente sopra il Bivacco Comici ma era fuori dalla traccia corretta. Imbarcato dai soccorritori, è stato trasportato a valle.

Daniele Basili

immagine da trevisotoday.it