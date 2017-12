Cortina in tilt per le intense nevicate. Decine di auto bloccate sulla statale Alemagna

BELLUNO, 28 DICEMBRE 2018 - Le intense nevicate delle scorse ore hanno mandato in tilt la circolazione nel Bellunese. Sono circa una cinquantina gli interventi effettuati, la notte scorsa, dai vigili del fuoco in tutta la provincia.

Molti hanno riguardato la Statale 51 di Alemagna e l'area attorno a Cortina d'Ampezzo, nota località sciistica e meta di numerosi vacanzieri. Oltre la metà delle operazioni ha riguardato il recupero di autovetture, nella maggior parte dei casi turisti diretti nella località ampezzana per trascorrere il Capodanno.

La viabilità interna della città è stata bloccata per ore, così come le strade di accesso, da sud e da nord, lungo la statale 51 di Alemagna. Dopo i disagi, fortunatamente, la circolazione sta tornando progressivamente alla normalità.

In meno di 24 ore, sono caduti su Cortina 45 centimetri di neve, portando lo strato complessivo a 55 cm. 47 cm sono stati rilevati sul Falzarego, 64 a Malga Losch. Felici, invece, li sciatori.

"La situazione si sta normalizzando e Cortina è splendida, in una cornice innevata - dichiara il sindaco Gianpietro Ghedina - devo dire che ieri ci sono state ore intense, di blocco totale del traffico. Può succedere a fine dicembre, nel culmine della stagione turistica, con una nevicata, ma ci sono altre riflessioni da fare. Soprattutto la clientela italiana non è solita lasciare l'auto a casa: si mette in macchina anche per piccoli spostamenti".

I problemi più gravi, però, sono stati provocati, secondo il sindaco, "dai mezzi pesanti, provenienti da nord, dalla Val Pusteria, e da sud. Per qualche disguido, che intendiamo approfondire, non sono stati bloccati. Non c'è stato quel filtro che normalmente si fa, controllando le catene, le ruote, l'attrezzatura a bordo: questo ha creato i problemi che poi si sono ripercossi sulla nostra cittadina".

Saranno riaperti in giornata, invece, i passi bellunesi chiusi per neve. Veneto Strade comunica che, da questa mattina, 120 mezzi e 200 lavoratori della società stanno lavorando per riportare la situazione alla normalità.

La società informa che sulle strade regionali venete non ci sono in questo momento problemi di circolazione, nonostante l'abbondante nevicata delle ultime ore.

L'amministratore delegato Silvano Vernizzi ha spiegato che, da mercoledì mattina, sono stati sparsi circa 3000 quintali di sale sulle strade bellunesi e altrettanti si pensa che saranno utilizzati nei prossimi giorni.

Daniele Basili

immagine da lonelyplanet.com