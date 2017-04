MILANO, 6 APRILE - Cosa succederà alla ragazza, cantava Lucio Battisti nel 1992 all'interno dell'omonimo album, il numero 19 prima del sipario di Hegel nel 1994. Sarebbe invece il caso di chiedersi adesso cosa succederà alla maggioranza, dopo il voto di ieri nella commissione Affari Costituzionali che mette a rischio le sorti del governo con l'ipotesi di elezioni anticipate rispetto alla scadenza naturale di febbraio 2018.

La botta si è fatta sentire ed è stata avvertita da più parti in casa Pd. Sì, perché la bocciatura del candidato Pd alla presidenza della Commissione non mette in pericolo solo la legge elettorale ma gli scenari di governo, considerato il probabile voto degli alfaniani a favore del proprio candidato, eletto con un ampio margine (16-11) che ha visto le opposizioni votare di fatto in materia compatta.

Secondo fonti filtrate da alcuni messaggeri (definizione in prestito da ‘Repubblica’) sarebbe già cominciata la resa dei conti tra Matteo Renzi ed il premier Paolo Gentiloni. L’ex premier, si sarebbe infatti espresso in maniera durissima sull’accaduto di ieri: «La legge elettorale ce la scordiamo, ma c’è anche un problema per la maggioranza di governo. Cosa fa Gentiloni, come pensa di andare avanti?»

L’impressione è che l’ex premier abbia voglia di rilanciarsi, anche drammatizzando l’accaduto di ieri. Il che non fa altro che aumentare i dubbi sulla giornata politica di ieri, perché la non elezione alla presidenza del candidato Pagliari (a vantaggio di Torrisi, Ap,ndr) suscita forti dubbi anche sullo status del Pd. Se infatti dalle parti del Nazareno la responsabilità di tale sconfitta inaspettata è addebitata all’alleato di governo, dall’altro lato della maggioranza quei dubbi si insinuano al contrario su una possibile imboscata dello stesso Pd.

Lo stesso Alfano, che ha comunque accolto la richiesta di spingere alle dimissioni dell’appena eletto Torrisi ai fini di ricompattare una maggioranza spaccata, non ha infatti risparmiato una frecciata nei confronti dell’alleato di governo, ritenendosi sicuro della lealtà dei suoi.

Come è evidente, non si è trattato di un voto qualunque. Perché l’elezione di Torrisi a scapito di Pagliari rallenta di fatto il percorso (appena) avviato per la stesura di una legge elettorale in vista delle future nazionali. Ed inoltre perché, come immediatamente osservato da più parti, lo stato di salute della maggioranza rischia sempre più di aggravarsi.

Le reazioni post-voto sono un misto di rabbia e delusione, accompagnato dal classico scaricabarile politico. Rischiando di ricadere nell’altrettanto classico copione del “non è stato nessuno”. Già, eppure Torrisi è stato eletto, con l’aggravante del dietrofront e conseguente richiesta di dimissioni recapitata nei confronti del senatore di Ap.

Il punto è che nessuno sente di escludere possibili contraccolpi. E’ lo stesso guardasigilli Orlando, in corsa per la segreteria Pd, ad ammettere la complessità di questo voto politico: «Spero si riesca ad evitarlo ma è un fatto grave» - paventando la possibilità di crisi di governo.

Durissimo anche il commento dei capigruppo Pd, Rosato e Zanda: «Siamo da tempo abituati all’uso del voto segreto non più su questioni di coscienza, quanto per manovre politiche sempre più volgari ed ipocrite. Il fronte politico che oggi (ieri, ndr) si è formato per l’elezione del nuovo presidente della Commissione Affari Costituzionali al Senato riunisce in una singolare unità tutta l’opposizione, da Forza Italia ai 5 Stelle passando per Lega Nord». Poi, le accuse nei confronti degli alleati di governo, nella convinzione che si sia giunti ormai ad un Pd contro tutti, alfaniani compresi.

Da lì sono poi scattate le pressioni nei confronti di Alfano, e le richieste del Pd di incontrare il premier Gentiloni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: «Vogliamo confrontarci sulla maggioranza di governo» - ha ammesso Matteo Orfini. Scatenando l’irritazione di governo e gentiloniani. Perché la richiesta di colloquio, dunque? L’impressione è che dietro la richiesta di tale confronto ci possa essere voglia di voltare pagina, a prescindere dalle responsabilità scaricate sugli alfaniani.

Cosa succederà alla maggioranza non è ancora dato saperlo ma il deterioramento pare si stia concretizzando. Probabilmente in maniera strumentale, dato che le operazioni sulla legge elettorale potrebbero andare avanti al di là dell’elezione di ieri, se ci sono i numeri. E allora, cosa succederà alla maggioranza lo si scoprirà, magari canticchiando ironicamente l’indimenticato cantautore italiano.

foto da: infooggi.it

Cosimo Cataleta