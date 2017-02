Cosenza, 18 medici e dipendenti indagati per assenteismo: giocavano alle slot nell\'orario di lavoro

COSENZA, 7 FEBBRAIO - Maxi operazione anti-assenteismo in Calabria. Durante il turno di lavoro sembra che si occupassero delle proprie faccende private, andare a fare la spesa e in molti casi giocavano alle slot machine. Sono in tutto 18 i medici e dipendenti degli uffici di Rogliano dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza destinatari di altrettante misure cautelari, quattro sospensioni e 14 obblighi di presentazione, eseguite dai carabinieri.

L'indagine è stata avviata a seguito di numerose segnalazioni che descrivevano il comportamento di alcuni dipendenti dell'Asp. Ogni giorno, secondo quanto documentato dai carabinieri della Compagnia di Rogliano, c'era qualcuno che si occupava di timbrare i cartellini per tutti. Sembrerebbe, inoltre, che alcuni medici svolgessero attività nel proprio studio privato durante l'orario di servizio.

I provvedimenti sono stati emessi dal gip del Tribunale di Cosenza, Giuseppe Greco, su richiesta del sostituto procuratore di Cosenza, titolare del fascicolo Giuseppe Cava, del Procuratore Mario Spagnuolo e dell'Aggiunto, Marisa Manzini.

Luigi Cacciatori

Immagine da leggioggi.it