Cosenza, appartamento in fiamme: tre vittime

COSENZA, 19 AGOSTO- L’incendio che nel tardo pomeriggio di ieri ha devastato un appartamento nel centro storico di Cosenza, in via Telesio, ha fatto le sue vittime: sono due uomini e una donna che sembra occupassero l’appartamento abusivamente.



Si tratta di due fratelli e la fidanzata di uno di essi, Roberto, Antonio Noce e Serafina Speranza, già noti alle forze dell’ordine poiché antecedentemente erano stati sottoposti a trattamenti sanitari obbligatori e sia polizia che carabinieri erano dovuti intervenire in quella strada per calmare le occasionali risse e liti provocate dall’abuso di alcol.



Sono stati i vicini a dare l’allarme quando hanno sentito le urla degli inquilini di quell’abitazione.



Non è stato possibile accedere all’appartamento se non dopo diverse ore dall’aver domato le fiamme e con molte precauzioni per il rischio di crolli improvvisi. Si è reso necessario l’intervento di quattro mezzi e una quindicina di uomini dei vigili del fuoco, che hanno dovuto adoperarsi duramente prima che l’incendio venisse domato.



Successivamente si è proceduto con l’opera di raffreddamento del locale per evitare il diffondersi delle fiamme.



I vigili del fuoco, che hanno esaminato le varie stanze, stanno cercando di scoprire cosa abbia innescato questo incendio violentemente divampante.



Il sospetto che ci fossero le tre vittime era nato sin da subito, soprattutto perché nessuno dei tre rispondeva al cellulare, ed è stato poi confermato quando i vigili hanno ritrovato i corpi carbonizzati.

