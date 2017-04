Cosenza, sequestrati 4 mln di uova pasquali

COSENZA, 14 APRILE - Sono state sequestrate a Cosenza oltre 4 milioni e mezzo di uova pasquali destinate alla libera vendita e ritenute pericolose per i consumatori.

Durante l'operazione "Pasqua Protetta", la Guardia di Finanza di Cosenza ha controllato i negozi che esponevano le uova e altri gadget di provenienza asiatica che non riportavano tutte le certificazioni sulla sicurezza.

L'operazione ha permesso ai finanzieri di risalire alla filiera distributiva e alle aziende all'ingrosso rivenditrici di prodotti pasquali e di individuare milioni di articoli che riportavano simboli della Pasqua, prodotti che non rispettavano le prescrizioni indicate dal Codice del Consumo per la tutela del consumatore.

La Guardia di Finanza avrebbe inoltre denunciato i legali rappresentanti delle sei società implicate.

