Cosenza, sfruttamento migranti: eseguite 14 misure cautelari

COSENZA, 5 MAGGIO - I carabinieri del Comando provinciale di Cosenza stanno effettuando un'operazione per contrastare lo sfruttamento dei rifugiati ospitati all'interno dei centri di accoglienza.

In seguito alle indagini effettuate, il Gip di Cosenza, su richiesta della Procura della Repubblica, ha emesso quattordici misure cautelari ai danni di alcune persone accusate per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, abuso d'ufficio e tentata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

L'operazione, iniziata da settembre 2016 sotto la direzione del Procuratore Marisa Manzini, del sostituto procuratore Giuseppe Cava e con il coordinamento del Procuratore della Repubblica Mario Spagnuolo, ha permesso di confermare che circa trenta rifugiati di nazionalità senegalese, nigeriana e somala, venivano prelevati da due Centri di accoglienza straordinaria di Camigliatello a Cosenza e condotti a lavorare senza alcuna autorizzazione nei campi di patate e fragole della Sila cosentina o come allevatori di bestiame per dieci ore lavorative con un compenso giornaliero tra i quindici e i venti euro.

Nell'inchiesta, è stata evidenziata anche la nuova tipologia di reato per "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro".

Alessia Terzo

Immagine da comune-info.net